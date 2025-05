League of Legends - gioco , sport o droga

Cos è league of legends ?League of legends è un moba game dove l'obbiettivo principale è distruggere il nexus avversario ( la base nemica ) .Per fare cio ci sono diverse caratteristiche e meccaniche che portano all'ottenimento della vittoria .Andiamo a capire bene di cosa si tratta ..... League of legends , moba ormai famosissimo tra piccolo e grandi , è un gioco ritenuto ormai " sport virtuale mondiale " quasi da tutto il mondo .... ma cosa caratterizza questo gioco ?Il gioco presenta una vasta scelta di " campioni " suddivisi principalmente su 5 ruoli :top laner - spesso dominata dai tank e dai bruiser , campioni in grado di subire molti danni farne altrettanti e avere fonti di cc ( immobilizzazione , rallentamento , stun ..ecc....)mid laner - lane dei mage e gli assassin .... ovvero champion con poca vita ma in grado dsi fare un danno da 0 a 100 con una combo veloce che spesso richiede poco più di un secondo .jungler - ruolo molto importante con una vasta variantre di tipologie ..... il suo compito è controllare gli obbiettivi come drago , baron e la laning fase dei suoi alleati .adc - questo ruolo è rappresentato dai tiratori ( campioni a distanza ) che sfruttano l'attacco fisico ...il loro scopo è fare danni sostenuti nel tempo e il loro scopo principale è fare danni agli avversari stando a debita distanza e buttare giu le torri degli avversari .ultimo ruolo ma non il meno importante il supporto - ruolo importantissimo con tanti compiti da svolgere tra cui il controllo della mappa attraverso la visione , la protezione dell'adc , engage a disengage durante una fase di fight e la possibilità di rooming in caso il proprio adc sia in condizione di tenere la lane da solo .com è strutturato il gioco ?Molto semplice il gioco in se è composto da diverse mappe ma la più giocata è la landa degli evocatori in cui si gioca 5 v 5 con i ruoli detti in precedenza ,la mappa è divisa in 2 parti speculari il lato rosso e il lato blu .La mappa è composta da 3 corsie ....corsia superiore o top lanecorsia centrale o mid lanee corsia inferiore o bot lane ( unica lane dove sono presenti 2 giocatori )tra una corsia e l'altra vi è presente una zona verde chiamata giungla in cui ci sono dei " minion " che verranno farmati principalmente dal jungler .in base all'andamento delle diverse lane e dei diversi obbiettivi che si riusciranno ad ottenere si potra puntare alla vittoria ,Ma attenzione perchè a volte basta anche un piccolo errore come una morte nel late game a cambiare le sorti della partita poiche il respawn ha un tempo di ricarica che aumenta con la durata della partita .