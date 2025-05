Minecraft, Perchè piace cosi tanto?

modalità offline.

su minecraft giocatore singolo hai la possibilità di giocare a diverse modalità la prima è la modalità sopravvivenza, la cosidetta Vanilla dove lo scopo è appunto sopravvivere, scavare, craftare e costruire, lo si capice anche dal nome Mine che vuol dire scavare e Craft craftare. Quando in questa modalità muori i progressi non verranno persi e apparirai nel punto di spawn o dove hai dormito l'ultima volta. Poi c'è la modalità Hrdcore che è come la sopravvivenza ma hai solo una vita a disposizione e quando muori il mondo viene cancellato. Poi c'è la modalità Creativa dove hai a disposizione tutti i blocchi di minecraft e ti puoi divertire a costruire.

Modalità online.

Minecraft il "gioco del seolo" secondo molti e anche secondo me. Ma io in questo articolo vorrei analizzare perchè piace a quai tutti i ragazzi: maschi e femmine. Prima di parlare dell'argomento principle parlerò di come è strutturato minecraft premium. Minecraft è un gioco dove ognuno possiede una skin, ovvero un personaggio personalizzato, tutti all'inizio partiamo con la skin di SteveSu minecraft è inoltre possibile giocare in dei server dove ci sono diversi minigiochi: tra i più famosi ci sono Bedwars, Eggwars, Skywars, Murder Mistery, Build Battle e molte altre cose.Inoltre su Minecraft puoi aggiungere delle mod che ti permettono di rendere personalizzato e diverso il proprio mondo. Senza parlare di tutte le Puzzle map che si possono installare su Internet come le CTM, i puzzle di inteliggenza e conoscenza di minecraft.In questo momento vi starete chiedendo: Ma cosa sta scrivendo questo qua? Non ci doveva dire perchè questo gioco piace a tutti? ormai il gioco lo conosce tutto il mondo. Ma non vi siete resi conto che hp già dato la risposta: Minecraft piace a tutti per la varietà di cose che si possono fare:pvp, costruzioni sopravvivenze, puzzle, parkur, no scherzo il parkur fa solo sclerare.Comunque dietro Minecraft ci sta un lavoro gigante partendo da Notch e continuando con Jeb, è bello pure per questo perchè quasi ogni anno c'è qualcosa di nuovo.Come modalità personalmente preferisco la sopravvivenza e la modalità moddata, la soppravvivenza perchè mi piace costruire però guadagnandomi i blocchi e mi piace anche completare le missioni previste per la survival.VOTO: 10 per gameplay grafica e aggiornamenti