Fortnite ; la nuova moda

Vi parlo da giocatore , non da moderatore e nemmeno da Developer del gioco ; queste sono le mie esperienze personali In questo breve testo vi parlerò di questo gioco ; che sono sicuro ne avrete già sentito parlare ; è basato sul principio di sopravvivenza , infatti 100 giocatori tra cui voi saranno trasportati in questa sorta di mappa ricca di case e città contenenti oggetti , armi e munizione che vi porteranno alla vittoria.







è un gioco completamente gratis e accessibile a tutti , non richiede una capacità sovra elevata di Hardware infatti si può giocare tranquillamente da tutti i pc in mano vostra





Essendo un gioco gratis vi offre molteplici skin e sorte di DLC a pagamento ; sempre a prezzo contenuto ....



Se da soli non vi divertite a giocare c'è la possibilità di giocare con un massimo di altri 3 giocatori

Si può trovare su qualsiasi piattaforma esistente (mac , windows) e anche una versione più o meno simile sul telefono ,.

è un gioco in continuamente aggiornamento ; non si può mai sapere cosa aggiungeranno



Le lobby arrivano ad un massimo di 100 player che saranno calati da una specie di bus volante che li porterà a giro per la mappa

Sono presenti parecchie città dove voi e tutta la vostra squadra potrà andare per fare rifornimenti

è un videogioco più o meno futuristico

è presente una modalità offline (in questo momento non accessibile) dove in un mondo solo rimanete solo voi contro una molteplicità di zombie pronti a farvi fuori per impossesarsi del mondo

Il Launcher si può trovare facilmente su internet , il primo che trovate è sempre quello giusto

le armi con cui proverete ad eliminare tutto il resto dei giocatori sono una molteplicità tra cui pompa , mitragliatrici , cecchini ogni distanza equivale ad un'arma o più in caso di festività verranno aggiunti armi (gratis) e skin aimè a pagamento anche con prezzi non troppo ragionevoli

ha una grafica cartoonesca che però ha affascinato i giocatori incuriositì da ciò pur essendo simile ha un gioco che in quel periodo stava attraendo parecchi visitatori : PUBG e il principio di costruzione oramai conosciuto da tutti : Minecraft

i materiali con cui si può costruire sono tantissimi tra cui Legno , mattoni e ferro con l'aggiunta di varie forme di costruzione adesempio Scale muri e tetti

Con questo vi saluto , spero di avervi aiutato il più possibile con questo vi auguro una buona giornata CIAO