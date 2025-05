Minecraft: Il Multigiocatore & I Minigames

Salve e benvenuto/a nel mio articolo! Quest'oggi parlerò del multigiocatore del famosissimo videogioco sandbox ''Minecraft''... buona lettura!

Server MultiGiocatore

Modalità: che cosa sono?

Modalità PvP

Modalità di Creatività

Modalità di Divertimento

Su questi server c'è sicurezza?

Se voglio invitare un amico su un server come faccio?

E se voglio essere nello stesso minigame con lui?

In Minecraft oltre alla modalità "Giocatore Singolo" esiste un ulteriore modalità chiamata "Multigiocatore" ed in questo articolo vi spiegherò come giocare e cosa troverete secondo le vostre esigenze.Esistono molti server su Minecraft, dai server Italiani fino a quelli Americani e di altre nazionalità diverse, tutto questo per far divertire i propri utenti in modalità semplici ma che coinvolgano il giocatore.Le modalità di un server sono dei minigames(minigiochi) che possono essere di combattimento, creatività e divertimento. Qui sotto descriverò ognuna di esse.Cominciamo dal tipo di modalità più amato da tutti. Nelle modalità pvp ci sono giocatori che lottano fra di loro. L'ultimo sopravvissuto vince. Ma attenzione! Si può giocare anche con amici e non da soli! Infatti esistono le modalità "Solo", le modalità "Coppie" e le modalità "Squadra".La più famosa modalità pvp è lo SkyWars, dove i giocatori vengono teletrasportati su diverse isole volanti e, trovando l'equipaggiamento nelle casse sparse per la mappa, devono sconfiggere i loro avversari. L'ultimo giocatore/Team che rimane in vita vince.Queste modalità riguardano l'immaginazione. Il giocatore/Team deve riprodurre ciò che il gioco chiede(ad esempio di costruire una casa) nel miglior modo possibile. Questa modalità si chiama BuildBattle(Guerra di Costruzioni).Le modalità di divertimento non bisogna essere il migliore, basta divertirsi.Infatti sono minigiochi brevi ma divertenti come:"DrawMyThing"(Disegna questk), "LuckyRace"(Corsa fortunata), e "BlockParty"(Party di blocchi)dove, suon di musica, bisogna ricordare quale blocco è uscito nell'inventario e precipitarsi su esso. Anche questi minigiochi si possono giocare con amici oppure in solitaria.Si, ci sono dei controlli per i baroni che cercano di rovinare il gioco ai nuovi utenti e per questo vengono bannati dal server. Inoltre quest'anno (2019) sono stati implementati ulteriori supporti per fermare questi cheater. Inoltre le tue informazioni sono al sicuro da qualunque persona voglia averle.E' molto semplice, dovrai solamente inviargli l'ip del server in questione e lui lo dovrà aggiungere nella sezione Multigiocatore-->Aggiungi Server-->Indirizzo Server e dopo di chè preme salva e aggiorna la pagina

In molti server esiste il comando /Party e ha la funzione di teletrasportare il resto del party nella stanza del minigame dove è entrato il creatore del Party. Se il comando sul server non ci dovrebbe essere puoi indicare al/lla tuo/a amico/a su quale minigame vuoi entrare ed indicargli la lobby.





Grazie per aver letto il mio articolo.. alla prossima!