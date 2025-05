Minecraft il GIOCO ETERNO

boss: i boss sono solo due uno: l'enderdragon che si trova nell'End di cui parleremo più tardi, uno invece è il whiter boss che è craftabile costruendo la figura d'un uomo e mettendo tre teste di whiter sopra che si reperiranno nel nether. l'enderdragon è un drago che una volta ucciso prima spaccando le sue torri che gliri gerenaro la vita e poi colpendolo a spadate e archate ti darà la soddisfazione dei titoli di coda che però non ti faranno smettere di giocare a minecraft; il whiter boss in vece è un boss volante che ataccha tutte le creature amichevoli oltre a te lanciando teste esblosive e maledicendoti.

cattivi: sono mob come gli zombie, gli scheletri, i creeper , i ragni e ecc. che ti attaccheranno in modi differenti con l'intento di ucciderti e una volta uccisi dropperanno cosae molto utili in alcuni casi e non in altri.

amichevoli: sono mob che quando uccisi possono offrire carne come maiale, muccha, pecora, gallina ecc. possono anche offrire oggetti come la mucca che da pelle , la pecora che con le cesoie darà tre lane e uccidendola solo una, gallina che da piume con cui si possono fare le frecce; e molte altre cose. poi ci sono l' ocelot e il lupo che se addomesticati ti seguiranno fino alla morte e ti aiuteranno comtro i mob. poi ci sono animali inutili come i pappagalli che se adomesticati non faranno un bel niente!

"normale" che è comparato alla Terra ed è il mondo iniziale dove si possono trovare risorse necessarie alla vita. prendendo l'ossidiana che si scava solo con il piccone di diamante che si è formata dall'unirsi dell'acqua con la lava si puòcostruire un portale che se acceso con del fuoco (generalmente si usa l'acciarino craftabile con selce e ferro) diviene un portale verso il nether.

Nether, è comparato all'inferno ed è patria di lava, materiale infuocato e mostri morti come ghast( fantasmi volanti che sparano palle infuocate), zombie pigman ceh sono innocui fino a quando non se ne colpisce uno allorta tutti si infuriano e iniziano a menarti con le loro fortissime spade in oro, che in mano tua fanno schifo ma in mano loro sono micidiali. in questo mondo si possono trovare delle fortezze in cui si trovano spawner di blaze che sono un miscuglio tra gast e zombie che sputano fuoco. con l'usilio del materiale lasciato da questi mostri e qualche occhio di enderman( mostro trovabile nel pianeta normale che lascia alla sua morte questo materiale) si possono creare delle perle che nel mondo normale portano ad una fortezza dove vi è un portale da accendere completandolo con qualche perla; questo portale vi porterà nel End.

l'End, che è comparabile proprio ad un bel niente, è un mondo (ultimo) totalmente pieno di enderman e torri , che sarebbero le torri della vita del ender dragon: questo mono serve solo ad uccidere il boss che dopo vi darà anche un centinaio di punti esperienza che vi serviranno a rendere più forti le proprie armi ed armature.

Minecraft; un giocho che ha a dir poco rivoluzionato il mondo dei videogame,un "semplice" gioco come questo che dal 2009 è tra i più giocati, non può essere un gioco da poco. Minecraf che è stato prodotto dalla Mojang avevnte come dirigente Markus Person, non ha una vera e propria storia ma è un semplice gioco survivol che consiste nel;pizzare bolcchirompere blocchicreare blocchi con altri materiali reperibili in cavernascavarecostruiree scappare dai mostriquesti sono i temi principali del gioco.che possono sembrare semplici ma in realtà permettono di fare tante cose. iniziando una partita verrete teletrasportati in una zoona casuale del mondo in cui potrete decidere se crearlo "superpiatto", cioè un mondo completamente piatto con qualche anima dei fastidiosissimi slime e dei villaggi sparsi per la città; "normale" un normale mondo con caverne, montagne, deserti, mari, oceani e tanto altro ancora.uno dei primi compiti è reperire la legna per poi costruire un tavolo di lavoro e iniziare a costruire un rifugio, normalmente si va in caverna per prendere materiali come: pietra, carbone, ferro, oro, diamante e tanti altri.nel gioco si è liberi di fare quello che si vuole: si può costruire in cielo, sotto terra, si può viaggare, ammazzare zombie streghe scheletri e altri mostri.in somma questo è un gioco davvero libero che ofre molte possibilità.altra cosa che lo rende molto durevole nel tempo è il grandissimo portale del multiplayer che oltre ad offrire la possibilita di giochare con i propri amici in un mondo normale anche giocare in server grandissimi che hanno all'interno di se molti minigiochi e altri divertimenti.un altro punto a favore di questo gioco sono i continui aggiornamenti che vanno avanti da quando è stato creato e aggiungono moltissimi nuovi blocchi, animale, mostri , boss si perchè sono presenti anche questi ma ne parlerò dopo, oggetti ecc.come accennato prima oltre ai blocchi sono presenti molti "mob" o creature:i mondi sono tre e sono :in somma questo è un gioco SPETTACOLARE che è impossibile perdersi e che secondo me durerà ancora per moltissimi anni per i suoi server e i continui aggiornamenti.