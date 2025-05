( 2 ratings)

Clash royale e un gioco bello! (forse)

io Spero che il mio articolo vi piaccia, e spero anche che quelli della gamehag mi diano abbastanza rune da comprare il cofanetto dei templari xDDD Clash Royale è un gioco dove ci sono le coppe , e se vinci le battaglie (1 vs 1) le coppe aumenteranno e potrai salire di arene; ma la cosa più brutta e che incontrerai molta gente a livelli più alti con le carte alte.

Per avere le carte a livello alto devi avere i cosi detti "Money" per far crescere di livello e per sconfiggere il vostro prossimo nemico che incontrerete. Poi ci sono anche le gemme che si possono trovare anche nelle chest omaggio e quella della corona, con le gemme si possono comprare anche l'oro (cioè come avevo chiamati io prima "Money") che costano sulle 60 gemme, in pochè parole le gemme si possono trovare o comprare con i soldi veri, e si comprano anche le casse con le su Clash Royale hanno messo le 2 vs 2 dove si può combattere con un tuo amico o persona a caso con cui potrete battervi in una lotta più divertente ed euforico.

CI sono molte persone cioè quelle nella top ten dove hanno shoppato moltissimi soldi Veri e che io non consiglierei a farlo perchè andando avanti si sbloccano un pò di tutto è solo che ci vuole molto tempo giocandoci e nerdandoci, per esempio: ce Grax un youtuber dove non ha mai shoppato e che ha il Domatore MAXATO, perciò prendete esempio anche da lui.

E con questo articolo spero che vi abbia convinto che questo gioco e diverte ed euforico, poi questo gioco è anche uno tra le top scaricate tra tutte le persone del mondo. Ed è per questo che un gioco molto giocato con amici oppure in coop con persone a caso.

Ci sono anche dei eventi molto belli tipo DouchDown che sarebbe un gioco di football, in questa modalita si deve portare almeno una truppa dal altra parte del campo del aversario, e l'aversario deve fare la stessa cosa, e questa modalita si gioca in 2 vs 2.

Poi ci sono anche i Tornei organizzati da Youtuber o giocatori di CLash Royale, e quella che può contenere il minimo di persone e quello da 50 persone che costa tipo 100 gemme, invece il massimo è 2500 persone e costera molte gemme (anche perchè non mi ricordo xD).

Ci sono molti clan ITaliani dove può contenere 50 persone in ogni clan, nei clan si può fare un baule del clan dove tutti si danno una mano a farmare le corone( le corone sarebbero le torri che distruggi al nemico o nel 1 vs 1 o nel 2 vs 2), Dopo aver farmato tutte le corone (che sarebbe il livello massino cioè livello 10) oppure quando finisce il tempo( è quando finisce il timer per farmare e ti lascia il baule della corona al livelli che siete arrivati), e poi dopo lo potrete aprire e sperando di trovare una leggendaria. Ci sono diverse rarita di carte in Clash Royale cioè: la comune (che può arrivare al livello massimo cioè il livello 13), poi le rare (il livello massimo è 11), poi ce l'epica (che il livello massimo è 8), e per finire c'è la leggendaria(che il livello massimo e 5).

E con questo e tutto bella raga!!