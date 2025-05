( 0 ratings)

Minecraft cosa é e consigli

in questo post vi spiegherò cosè minecraft e vi daro alcuni consigli. CIAO io sono andrea e questo è il mio primo post.

Vi prego di leggere dall'inizio alla fine per poi alla fine lasciare un giudizioMinecraft è un gioco sviluppato dalla mojang sfrutta più scheda video ma cmq non ne serve tanta anzi ne serve poco per fare quei 100 fps.

Costa 23€ anche se non sono pochi per un gioco li vale tutti e si vede da quanto è popolato.

È un mondo fatto di blocchi( che fantasia è mojang) ma è questo che lo caratterizza e lo da rendere unico nel suo genere.

Per sopravvivere bisogna raccogliere minerali, cibo, uccidere mob(che dono i mostri del tipo zombie scheletri…).

Per lavorare i minerali e fa cuocere il cibo serve la fornace che mettendo gli dentro il combustibile (legno carbone…) e il cibo crude o i materiali appena scavati in miniera li cuocerà.

Ci sono 3 world (cioè mondi) che sono overworld,nether,end.

overworld è dove si gioca principalmente e dove si nasce; ci sono i mob, gli animali, minerali e molte altre cose.

il nether ci si può andare solo mettendo a rettangolo (3x4) l'ossidiana e in quel mondo si può trovare il quarzo,mob, e altri blocchi diversi da quelli del overworld.

l'end ci si puo andare trovando,andando in giro nel mondo, e là c'è un boss che è l'ender dragon che una volta ucciso vi darà il suo uovo (che è solo estetica).

Se volete dei tutorial basta cercare su yt che li c’è di tutto ma oltre hai tutorial ci sono anche delle storie divertenti come quelle di herobrine ma quello lo troverete cercando su yt.

Questo gioco essendo non solo per pc ma anche per mobile, play station, Xbox e così via è assai popolato.



Consigli:



Se volete un maggior divertimento dovreste giocare nei server in cui possono entrare i vostri amici e giocare insieme a vuoi con l’utilizzo di mod o di plugin.

Però i server si dividono in due parti

Sp: dove possono entrare anche le persone che non hanno pagato minecraft e che hanno crakkato il laucher.

Premium: dove possono entrare solo le persone che hanno pagato l’account e hanno il laucher ufficiale della mojang.

Per nei server bisogna tenere contro anche del lag e se non si vuole giocare con gli amici per problemi di lag o altro si può giocare tranquillamente da soli visto che il gioco apre la propria immaginazione permettendo di fare quello che si vuole.

Se si vuole creare un server in quel caso serve una buona connessione e molta ram.

Oppure si può comprare un server online oppure acquistare un realms che è un server ma che si compra direttamente dal sito della mojang visto che è creato da loro.

Se si vuole un minor lag nei server creati da casa bisogna aumentare la ram che ha a disposizione.



La recensione è finita votate con le stelle se volete.

Ciao :D