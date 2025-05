Overworld, mondo di minecraft, parte 1

Volete sapere un po’ di più su questi mondi di minecraft? Allora leggetevi i miei articoli che descrivono i vari mondi!

Il primo mondo è l’overworld, ovvero un pianeta reale; tu nasci il questo mondo come se fossi nel vero mondo reale, ovvero la Terra. L’overworld è la base di tutti gli altri mondi, ovvero se non esistesse l’overworld non si potrebbe andare negli altri, ovvero l’end e il nether.

Nell’overworld, la prima cosa che bisogna fare e prendere del legno per iniziare a craftare i primi utensili, scavare la pietra e iniziare a cercare i minerali più preziosi, come il diamante, l’oro, il ferrro, gli smeraldi ma anche il carbone.

Con questi minerali potrai diventare sempre più forte, facendoti armature, spade e archi.

Nell’ovrworld esistono moltissimi mostri, definiti “mob”; essi si dividono in due tipologia, ovvero pacifici e aggressivi.

In quelli pacifici, basta soltanto addomesticarli e addestrarli a combattere, ad esempio il lupo.

Invece, quelli aggressivi, l’unica cosa da fare è combattergli, se no rischi di morire; i mob più forti dell’overworld sono gli enderman e i creeper.

Questi mob possono nascere da spawner o in modo naturale; da spawner, avviene quando i mob nascono da un blocco, definito spawner; questo spawner non si può creare, ma si possono usare quelli naturali per creare farm e farmi devi “enchant” per diventare sempre più forte.

Esistono moltissimi enchant, alcuni usati per utensili (piccone, pala, ascia e zappa), altri per spada e altre per armature (elmo, corazza, gambali, stivali e elytra); gli enchant sono molto utili per sconfiggere i vari boss del gioco, questo boss, non si trovano nell’overworld, ma nelle altre due dimensioni, ovvero il wither (nether) e l’ender dragon (end).

Nell’overworld non ci sono i boss, ma esistono moltissimi dungeon, ad esempio gli spawner, le mineshaft (miniere), lo strongold (portale end), slime chunk (chunk, ovvero zona di sedici blocchi per sedici blocchi, dove spawnano slime) e tanti altri.

Il mio dungeon preferito è la mineshaft, perché adoro le miniere e gli spawner, infatti in un mineshaft ci possono essere vari spawner di ragni velenosi, dove si possono fare delle farm di mob efficentissime, ad esempio il guadagnato della farm, ovvero le stringhe, si possono scambiare con gli smeraldi in alcuni villager speciali.

Esistono moltissimi villagger che scambiano diverse cose, per riconoscerle basta vedere il colore del “mantello”.

I villagger più importanti a mio parere sono i cartografi, che scambiano mappe importanti, e i librari, che a volte scambiano libri molto importanti, come mending, ovvero ripristino.