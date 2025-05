Minecraft ancora in voga?

Essendo questa solo una premessa del mio articolo,

vorrei introdurvi nella mia conversazione facendovi una semplice domanda,

questo per provare a rispondere insieme al quesito: E' ancora in voga Minecraft?

Ho voluto porre questa domanda perché penso sia estremamente complessa da rispondere, ci saranno persone sicure delle loro risposte, ma probabilmente penseranno al proprio gioco preferito e se la risposta è Minecraft di sicuro la soluzione al mio quesito sarà sì.Io però mi rivolgo a persone che cercano di ragionare e creare una vera e propria discussione.Per iniziare vi cito alcuni giochi che secondo me sono al pari livello di Minecraft come popolarità e complessità (Sto solo citando dei giochi senza definirne uno migliore dell'altro, essendo questa scelta soggettiva da videogiocatore a videogiocatore).-Fortnite :Lo so ci sarà gente stufa di sentire questo nome sulla bocca di tutti (me compreso), ma questo gioco ha riscosso un'incredibile successo e non si capisce neanche bene il perché, essendo i "battle royale" sempre esistiti ma sempre odiati dai videogiocatori.Ma ora le case produttrici modificano addirittura i loro giochi proprio per inglobare questa modalità nelle opzioni giocabili (per esempio CS:GO).Senza dubbio Fortnite ha spopolato in maniera molto rapida ed efficacie.Il fatto che La Epic Games, casa produttrice del gioco, continui a rilasciare aggiornamenti continua a mantenere il gioco fresco e coinvolgente.Però non si può accettare che il gioco sia pressoché chiuso per i nuovi giocatori, cioè i nuovi "player " ormai sono costretti a lasciare perdere questo gioco e ne diventano molto velocemente frustrati, questo perché i nuovi giocatori sono costretti a giocare con altra gente molto più esperta di loro.-GTA V :Ed ecco qui uno dei giochi che definirei "", cioè una pietra miliare del mondo dei videogiochi.Penso non ci siano dubbi che sia uno dei videogiochi più conosciuti al giorno d'oggi e quindi senza dubbio uno dei più giocati per quanto riguarda gli "Open World", cioè i giochi a mondo aperto dove l'esplorazione diventa uno degli aspetti più divertenti.Purtroppo però ultimamente è "passato di moda" e ormai poca gente ci gioca, principalmente perché il "single player" è stato ormai giocato da tutti e il "multiplayer" , risulta quindi l'unica salvezza di questo videogioco che è ancora popolato solo nelle lobby.Quindi senza dubbio questo gioco non sta "mettendo i bastoni fra le ruote" alla domanda se Minecraft sia ancora in voga, non ponendo quindi GTA un rivale al giorno d'oggi contro Minecraft.-Minecraft :Dopo aver parlato dei migliori videogiochi al momento e cercando di rispondere a questa "maledetta domanda", giungiamo a Minecraft, un CAPOLAVORO, non tanto per la complessità nel giocare oppure per la diversità fra una partita ed un'altra, ma perché ha una longevità incredibile rendendolo quasi un gioco "immortale", con continue versioni nuove ed una grafica estremamente facile e semplice, questo gioco ha una vita molto lunga e sembra che lo sarà ancora per un bel po’.E quindi penso sia una battaglia testa a testa fra Fortnite e Minecraft, ma considerando che i "battle royale", come modalità di gioco, prima o poi passeranno di moda, beh , la longevità di un gioco potrebbe portare ad una risposta alla mia domanda di un semplice ma infinito SI.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Allora vorrei concludere questo mia articolo dicendo che ho preso in considerazione solo questi tre giochi ma so che ce ne sarebbero molti altri.Mi piacerebbe discutere e parlare anche di altri giochi ma per questioni prettamente tempistiche, non avrei potuto parlare di tutti i giochi più conosciuti al giorno d'oggi essendo anche il gioco meno conosciuto al giorno d'oggi, l'ultimo gioco dei giochi più conosciti.Quindi con questa frase vi chiedo commenti riguardo a quello che ho scritto e magari anche qualche idea su un futuro articolo.Grazie ancora per la lettura e vi auguro una buona giornata a tutti, ciao.