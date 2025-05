( 22 ratings)

Minecraft - La riscoperta delle costruzioni

Parliamo di minecraft, gioco indie che partito dal nulla è riuscito a diventare top sales mondiale, queale è stato il suo segreto, come ha fatto ad attirare cosi tante persone? Se si fa un giro per qualsiasi comunity italiana e non di youtube o forum vari troveremo milioni e milioni di video let's play inerenti a questo gioco, ma come ha fatto un gioco indie creato da un gruppo cosi piccolo a diventare cosi tanto virale?

Il gioco in se visto da un primo sguardo poco attento puo' sembrare molto spoglio e con pochi stimoli e in effetti puo' essere in parte vero, la cosa che rende davvero speciale è come l'unico limite di questo gioco è l'immaginazione del giocatore.

Chiunque che si è immerso in questo fantasico mondo fatto di cubi pixelosi potrà dirvi al stessa cosa e la soddisfazione di crare uan cosa propria con la grande personlizzazione che il gioco offre è unica.

Con l'avvento dei vari server multiplayer giocare in compagnia è diventato sempre piu divertente e anche chi cerca esperienze diverse puo' sentirsi appagato dalla mole di server che offrono pvp minigame vari e divertimento assicurato.

In aggiunta a tutto questo c'è la possibilità di condivdere qualsi creazione e mappa con gli altri, questa feature permette a milioni di appssionati di creare e "passarsi" mappe, che tu volgia provare un esperienza horror, che volgia provare a tenere impegnata al mente con puzzle sempre piu complessi o che tu voglia letteralmente "arrabbiarti" con le mappe di parkour hai tutto a portata di mano con qualche clik.

Per chi non ha mai avuto modo di provare questo gioco spaventato dalla sua natura gli consiglio di darglia lmeno un opportunità, e magari chissa, finirete anche voi a costruire computer funzionati o riproduzioni di cose in scala 1:1.