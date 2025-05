League of legends, ne vale la pena?

LEAGUE OF LEGENDS, tutti consocono questo gioco, è sulla bocca di tutti da anni e con l'incremento dei fan anche grazie competitivo e in generale il mondo completo dell'esport un utente medio che non si è mia avvicniato al mondo moba potrebbe chiedersi, ma vale davero la pena infilarsi in tutto questo? questa è una mia breve analisi su cosa penso della cosa.

Parto dal fatto che sono un giocatore di lol da diversi anni ma non voglio prendermi nessuna presunzione di dire che la mia idea sia migliore della vostra o giusta, questa è un analisi personale su un mondo che in un modo o in una ltro frequento ogni giorno.

parliamoci chiaro, entrare in questo mondo dal nulla è un bel po complicato, piu' volte ho provato a "trascinare" amici in tutto questo che hanno finito per allontanarsi per la mancanza di tempo o di dedizione che ha bisongo questo gioco, come tutti sappimo lol è un gioco in continuo aggiornamento (cosa che gli permette di non morire e di stare sempre sulla cresta dell'onda) ma per un novizio tutto questo non è un aspetto positivo, stare continuamente a imparare cose nuove già è complicato di suo, figuriamoci se queste cose cambiano ad ogni patch.

Purtroppo però non è questo il problema più grande per un novizio, il probelma più grande è la comunity stessa, sempre più spesso vedo offese e insulti semplicemnte perché una persona ancora non sa giocare ben, come se tutti potessimo partire da challanger, le persone si dimenticano che in un modo o in un altro tutti siamo stati "noob" all'inzio e invece di essere costruttivi e aiutare gli altri a "crescere" nel gioco preferiscono fare terra bruciata e distruggere tutto, questo può essere un motivo di abbandono da parte dei nuovi giocatori perché nessuno vorrebe essere trattao cosi.

LOL è un gioco estremamente divertente in cui giocare in team e con gli amici, se avete persone che vi pososno aiutare e non vi fate scoraggiare facilmente posso dirvi che quetso è uno dei giochi piu belli che potete mai trovare, in caso contrario vi consiglio di non calcolare gli insulti e le offese, mute all'inzio di ogni game e giocate per il vostro divertimento personale, ci si becca sulla landa evocatore!