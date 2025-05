( 8 ratings)

Ma non ľho già visto? - L'ascesa di War Thunder

Piccolo CapolavoroWar Thunder



Capolavoro o Copia?



War thunder è un titolo di simulazione veramente interessante che regala un esperienza di tutto rispetto, a mio parere, paragonabile a World Of Tanks.

Nonostante il rilascio ormai datato (2013) non smette di ricevere continui aggiornamenti come eventi e nuovi carri che evitano di rendere obsoleto il game.



Nel gioco sono presenti micro-transazioni per ottenere carri e skin esclusive ai cosidetti utenti "premium".

È possibile tuttavia ottenerli tramite appositi eventi e ciò permette a chiunque di possedere un determinato carro senza dover pagare neanche un euro.



Il gioco è quindi free-to-play e neanche troppo pay-to-win.



War Thunder come dal titolo si pone come concorrenza a World Of Tanks, ma è meglio si o no? Bhe direi di si sotto molti aspetti che ora elencherò.



1. Gameplay - VOTO - 7/10



Il gameplay è molto fluido: non si riscontrano bug evidenti e ha in sostanza una buona giocabilità.

War Thunder permette inoltre, rispetto ai competitor del genere, di unire alle battaglie terrestri anche le battaglie aeree sia separate che insieme.

Il fatto che si abbia 3 Respawn disponibili in una battaglia classica è rassicurante, evitando di rimanere a fissare i propri compagni.

Ogni carro armato ha un suo punto forte, un suo punto debole e un suo ruolo non lasciando niente al caso.

Per il resto rimane a grandi linee come gli altri titoli del genere.



2. Grafica - VOTO - 8/10



Niente da dire a sfavore del comparto grafico: permette ottima qualità con le texture hd disponibili.

Livello di dettagli curato al massimo.



3. Totale - VOTO - 7.5/10



Un buon 7/8 per questo gioco di cui ci si può soltanto innamorare se si è amato World of Tanks.



Ci vediamo a bordo signore!



