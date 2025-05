( 8 ratings)

League Of Legends

League of Legends è un gioco gratuita sviluppato dalla Riot Games. League of Legends è un gioco MOBA 5 contro 5 in cui l'obbiettivo è distruggere la base avversaria. Ci sono varie modalita come la Landa degli evocatori che è la modalita piu giocata oppure la selva demoniaca o ARAM





Ci sono oltre 140 campioni con stili di gioco differenti. Con cosi tanti campioni è assicurato di trovare un campione che vi piaccia. Ogni campione ha 4 abilita attive e 1 passiva.



Ci sono 3 corsie e la giungla. Le 3 corsie sono: Superiore, Centrale e Inferiore. Nella corsia superiore di solito vengono giocati principalmente i tank e i combattenti. Nella corsia centrale vengono giocati maghi e assassini mentre nella corsia inferiore ci sono 2 giocatori. il primo è un tiratore mentre il secondo è un supporto. Nella giungla vengono giocati diverse classi di campioni. il giocatore che gioca in giungla aiuta le varie corsie facendo delle imboscate.



Ci sono diverse classi di campioni come: Tank, combattente, assassino, mago, tiratore e supporto.



I tank sono campioni che hanno molta salute e statistiche difensive e hanno abilita con effetti di controllo.



I combattenti sono campioni abbastanza resistenti e che fanno danno sostenuto.



Gli assassini sono campioni abbastanza fragili che fanno una grande quantita di danno in poco tempo.



I maghi sono campioni deboli nella fase di corsia ma diventano sempre piu forti man mano che la partita va avanti e che infliggono danni magici.



I tiratori sono campioni a distanza molto fragili che infliggono danno fisico. Durante la fase finale della partita i tiratori sono fondamentali per vincere la partita.



I campioni da supporto sono campioni che aiutano il proprio team con cure, effetti di controllo ecc.



Al inizio di una partita si parte sempre al livello 1 e non si ha nessun oggetto. Man mano che la partita va avanti si puo salire di livello e ottenere oro per comprare oggetti.



Ci sono 2 fonti principali di danno. L'attacco fisico e il potere magico. Una buona squadra deve avere sia attacco fisico sia potere magico.



Ci sono 2 tipi di monete che si possono usare. Le essenze blu si ottengono giocando e si usano per acquistare campioni. Mentre i riot points si ottengono pagando soldi reali oppure si possono prendere gratuitamente grazie a Gamehag. Essi si usano per acquistare campioni, aspetti per i campioni oppure emote.



Nel gioco di tanto in tanto ci sono degli eventi con varie missioni dove si possono ottenere essenze blu emote o addiritura skin!



Inoltre il gioco è gratuito e quindi chiunque ci puo giocare.