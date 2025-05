League of Legends, un gioco per pochi

Più che una recensione, questo articolo vuole essere un punto di discussione e di riflessione su uno dei giochi più popolari, ma anche più criticati che è possibile trovare sulla piattaforma; in questo caso, eviterò anche di dilungarmi sulle caratteristiche e sulle meccaniche del gioco stesso, lasciando questo arduo compito a chi se ne intende più di me. League of Legends, che per comodità abbrevierò in LoL, è uno dei MOBA più famosi e diffusi e ho avuto la possibilità di entrarci in contatto circa un anno fa: premetto che già da prima ci giocavo, ma in maniera estremamente superficiale e senza alcuna conoscenza delle basi; da un anno a questa parte ho avuto modo di ricominciarlo, ma in questo caso affiancata da amici e giocatori molto più esperti che mi hanno aiutato (e ancora mi aiutano) a comprendere le meccaniche, le strategie e le modalità di gioco.Abbiamo vinto diversi game, ma ne abbiamo anche persi la maggior parte con giocate più o meno belle: a volte ci capitavano ottimi team, altre volte giocatori che tiltavano al minimo errore e io, avendo dalla mia parte giocatori molto più esperti, li ignoravo e seguivo le istruzioni dei miei compagni.Il problema è sorto quando ho cominciato a giocare in solo: consapevole delle mie debolezze e delle mie lacune, ho cercato di giocare in solitaria per poter comprendere al meglio le tattiche, le intenzioni dei miei compagni senza far affidamento ad una chat vocale e per sviluppare un mio stile di gioco: rare volte ho trovato compagni affidabili con i quali mi sono trovata subito in sintonia, soprattutto Support, dato che la maggior parte delle volte tendo a giocare ADC; la maggior parte delle volte, invece, ho avuto a che fare con giocatori iracondi che non erano in grado di far passare il minimo errore o dimenticanza, anche se a volte era veramente colpa mia e me ne rendevo conto. (E no, non giocavo ranked, ma semplici draft)Purtroppo un paio di miei amici hanno smesso di giocare per questo motivo e io mi chiedo: è davvero possibile reagire in questa maniera per un semplice gioco? è così difficile pensare che magari il tuo compagno è un giocatore nuovo, che forse sta testando nuovi campioni o nuove tecniche? Ammetto che anche io mi sono alterata un paio di volte per delle azioni andate male o per un giocatore che non aiuta, ma non ho mai offeso in chat o rovinato il game agli altri, al massimo inveivo contro il vento e chiedevo tranquillamente spiegazioni al team.Se davvero voi giocatori che tiltate siete così bravi come vi pavoneggiate in chat, perché non provate a condividere queste vostre conoscenze con i membri della vostra squadra? Forse vincereste più game ed evitereste meno report, migliorando anche una community che per colpa di individui come voi viene rovinata, facendo passare LoL per un gioco pieno di gente frustata e iraconda.Con affetto, una giocatrice noob, come amano queste persone chiamarmi <3