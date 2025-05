ASSASSIN'S CREED ODYSSEY SEASON PASS

Questo è il mio primo articolo, spero vi piaccia

La prossima puntata della serie stealth-action di Ubisoft, Assassin's Creed Odyssey, viene lanciata per PS4, Xbox One e PC in poche settimane.

Prima della sua uscita, l'editore ha annunciato i suoi piani DLC per il gioco, e include una grande quantità di contenuti gratuiti e a pagamento, che arriverà entro la fine dell'anno e nel prossimo.

Con nessun nuovo gioco di Assassin's Creed in arrivo nel 2019, Ubisoft supporterà Odyssey con un flusso regolare di contenuti post-lancio.

In primo luogo, l'editore distribuirà altre missioni di storia chiamate The Lost Tales of Greece a tutti i giocatori gratuitamente.

Queste missioni saranno rilasciate "regolarmente" tra gli episodi di DLC a pagamento del gioco e "presenteranno volti familiari e nuovi personaggi del mondo di Assassin's Creed Odyssey", secondo Ubisoft.

Inoltre, tutti i giocatori saranno in grado di prendere parte a contratti giornalieri e settimanali e una nuova nave epica o mercenario comparirà ogni settimana.Ubisoft rilascerà anche una modalità Discovery Tour gratuita come quella aggiunta al titolo dello scorso anno, Assassin's Creed Origins, che permetterà ai giocatori di esplorare il mondo di gioco e saperne di più sull'antica Grecia senza affrontare alcun nemico o ricerca.Anche una nuova modalità Game Plus e altri contenuti, come le nuove creature mitiche in battaglia, sono in lavorazione.Coloro che acquistano il season pass di Assassin's Creed Odyssey, nel frattempo, riceveranno ancora più contenuti.In primo luogo, i possessori del Season Pass avranno accesso a due trame "principali" suddivise in tre episodi a testa.Il primo arco, chiamato Legacy of the First Blade, inizierà questo dicembre e "introdurrà i giocatori al primo eroe a brandire l'iconica lama nascosta".Il secondo arco narrativo, Il destino di Atlantide, dà il via alla primavera 2019 ed è incentrato sulla leggendaria città sommersa.Inoltre, i giocatori che acquistano il Season Pass riceveranno due giochi Assassin's Creed rimasterizzati: Assassin's Creed III e il precedente spin-off esclusivo di Vita, Assassin's Creed III: Liberation. Il Season Pass costa $ 40 ed è anche incluso nelle edizioni Gold, Ultimate, Spartan e Pantheon del gioco. Puoi leggere di più su ciascuno nella nostra guida per il pre-ordine di Assassin's Creed Odyssey.Le versioni di Assassin's Creed Odyssey per PS4, Xbox One e PC il 5 ottobre. Ubisoft ha recentemente condiviso le specifiche minime e raccomandate del gioco per PC. A differenza delle precedenti puntate della serie, Assassin's Creed Odyssey pone molta enfasi sulla scelta del giocatore, sia nel bene che nel male.