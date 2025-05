League of Legends, piccola introduzione al gioco.

Salve a tutti, sono Brineexee(anche Davide0206 o per gli amici Tommy127) e gioco a LoL da circa 3 anni.

Questa sarà una piccola introduzione al gioco per i neofiti ;)

League of Legends è un gioco F2P MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) che continua a rivoluzionarsi dove lo scopo della partita è distruggere il Nucleo avversario.

LoL ( League of Legends ) è basato sul multiplayer, quindi vi consiglio di giocarlo con degli amici per aumentare il divertimento.

Iniziamo parlando degli Eroi ( detti Campioni nel gioco ) disponibili nel nostro Rooster!

Ogni settimana, ci saranno 14 campioni gratis disponibili da provare nelle vostre partite, sennò si possono comprare tramite le due valute del gioco, i Riot Points e i Punti Influenza, i primi, gli RP sono ottenibile tramite il denaro Reale, mentre i PI si ottengono giocando al gioco, se ne ottengo dai 30 ai 130 a partita circa, tutto dipende dalla durata della partita e dai risultati. Ogni giorno vi verrà dato un bonus "Prima Vittoria del Giorno" che vi darà 150 PI bonus se vincete una partita. Il prezzo dei campioni va da 450 a 7800.

Su LoL ci sono principalmente 3 modalità di gioco, la Classica 5v5, che comprende 3 Corsie (Mid, Bottom e Top) e una giungla dove giocare. Ogni corsia ha i suoi ruoli, in Top si giocano principalmente Tank e Bruiser ( Combattenti ), ma si possono anche vedere Assassini o Maghi, anche se sono rari. Nella Corsia Centrale invece si trovano principalmente Maghi o Assassini. Poi c'è la Giungla, dove bisogna uccidere i mostri che appaiono per ottenere Esperienza e Oro, per poi andare ad aiutare i propri alleati nelle altre corsie. Infine c'è la Corsia Inferiore, la Bottom, dove si vedono due persone. l'ADC ( il Tiratore ) e il Supporto, il primo serve per portare danno sostenuto nel tempo fisico, mentre il secondo per proteggere gli alleati.

Poi c'è l'ARAM, una modalità 5v5 con tutti i campioni casuali, che si svolge in una corsia.

L'ultima delle 3 modalità classiche è la 3v3, una modalità con due corsie e una piccola Giungla.

Lo scopo di ogni partita è di ottenere più Oro (Con cui comprare oggetti che danno statistiche) ed Esperienza(Che permette di aumentare di livello il proprio campione per quella determinata partita) possibile per superare l'avversario e distruggergli la base, ma come si ottengono determinati elementi? si possono ottenere "Farmando", ossia uccidendo i minion che appaiono ogni 30 secondi in corsia, oppure uccidendo i mostri della giungla. Il modo più veloce di guadagnare Oro è uccidendo i nemici o le torri nemiche, ma non bisogna comunque distogliere lo sguardo dal Farm, una delle cose più importanti del gioco.

Un altro lato importante di LoL è la fase Pre-Game, che comprende le Maestrie e Rune, queste due cose ti permettono di avere dei vantaggi in partita, (Pagando non si ottengono vantaggi, quindi non preoccupatevi, non è Pay 2 Win) come ad esempio un po' di attacco fisico in più o la possibilità di fare danno extra sugli autoattacchi, insomma, un po' di tutto!

Ora direi di parlare un po' dei campioni e delle loro abilità:

Ogni campione ha 4 abilità, una Q, una W, una E, e una suprema, la R. Le prime 3 abilità sono usabili più di frequente, ma sono meno potenti rispetto alla R.

Ogni Personaggio ha delle sue statistiche differenti da tutti, alcuni hanno del Mana per usare le abilità che si rigenera lentamente, altri usano l'energia, che si recupera molto più in fretta del mana, ma si consuma subito, mentre altri nessuna delle due barre.

Su LoL c'è anche una parte cosmetica, che non influisce sul gameplay, a pagamento, ma si può ottenere anche grazie al nuovo sistema di Creazione, che permette di ottenere Casse e Chiavi giocando e ottenendo sempre punteggi migliori.

Detto questo credo di aver detto tutto, ci vediamo nelle arene della giustizia ;)!