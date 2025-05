( 7 ratings)

Roblox: il sito di multi-giochi

Roblox è un sito in cui all'interno c'è una varietà infinita di giochi di tutti i generi. Roblox è un sito in cui all'interno c'è una varietà infinita di giochi di tutti i generi, la "piattaforma di immaginazione" di Roblox consente a bambini di tutte le età di immaginare, creare e giocare insieme in mondi 3D immersivi e generati dall'utente. Tutti i giochi e le esperienze su Roblox sono creati dagli stessi giocatori. Una volta che un giocatore si è iscritto e ha modificato il suo avatar, gli viene dato un livello predefinito da modificare usando una cassetta degli attrezzi virtuale (nota come "Roblox Studio") per la costruzione. Possono monetizzare le loro creazioni per guadagnare "Robux" (la valuta virtuale di Roblox, che può essere comprata anche senza aver creato qualcosa), inoltre è possibile, assieme ai "Robux, personalizzare il proprio personaggio e usufruire dei "pass", cioè di vantaggi nel gioco, in una delle milioni di esperienze disponibili sulla piattaforma. Roblox offre ai giocatori un luogo sicuro e confortevole per giocare, parlare e collaborare a progetti creativi. Se è così incline, possono persino imparare come costruire e codificare esperienze per gli altri, tutto al loro ritmo. Ci sono tanti tipologie di giochi come gli RPG, i Simulator, BattleRoyale, uno dei più famosi è Jailbreak il quale è un Simulator, e simula un mondo in cui ci sono criminali e poliziotti, i quali i criminali rubano banche, musei e gioiellerie, mentre i poliziotti cercano di fermarli arrestandoli. Rubando e arrestando si guadagnano soldi che si possono spendere in armi e automobile per poter o scappare più velocemente o per poter inseguire i criminali. Un'altro gioco da poco uscito, escono nuovi giochi ogni mese, e diventato uno dei più popolari è Dungeon Quest (DQ) che è un RPG multi-giocatore nel quale insieme ai giocatori che si trovano nelle lobby o insieme agli amici bisogna uccidere mostri che piano piano diventano più forti a seconda del "dungeon" nel quale si va, più in alto si va nei "dungeon" più le armi che ti saranno date saranno più forti, ogni arma ha la propria rarità (comune, non-comune, rara, epica e leggendaria), nel gioco ci sono 100+ varie armi e armature. In tutti questi giochi ci sono diversi "pass" che possono renderti più forte o facilitarti in gioco, ma non di troppo. Molti si ispirano a giochi reali e li ricreano su Roblox oppure si ispirano agli "anime". Su Roblox si posso avere fino a 200 amici che si possono conoscere in gioco, il gioco è generalmente in inglese ma si possono trovare persone che sappiano diverse lingue e socializzare con loro.