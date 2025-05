League of Legends: LE BASI #1

LE BASI #1

-League of Legends non ha certo bisogno di presentazioni...

Se si è un videogiocatore è impossibile non aver mai sentito parlare di questo gioco. Eppure LoL non è per tutti, o per lo meno non lo è agli inizi.

-La curva di apprendimento è molto ripida e chi non è avvezzo al genere MOBA può trovare molte difficoltà nelle meccaniche di gioco. Ed è proprio qui che entra in gioco la community, sempre pronta ad accogliere nuovi giocatori!

-Se sei qui, evidentemente anche tu ne hai sempre sentito parlare da amici e conoscenti ma non hai mai avuto il coraggio o la voglia di approfondire. Oppure avrai sicuramente ascoltato pareri di persone a cui il gioco non piace o non ne sono appassionati.

-Procedendo con la lettura di questa guida, ti spiegherò in modo semplice e veloce cos’è e come funziona il fantastico mondo di League of Legends!



le lane

la jungla

il fiume

le due basi

League of Legends (abbreviato con la sigla LoL) è un videogioco online del genere MOBA(Multiplayer Online Battle Arena)sviluppato e pubblicato da Riot Games per Microsoft Windows e macOS. E’ un gioco esclusivamente online, gratuito, nel quale si gioca (solitamente) 5vs5. Lo scopo del gioco è distruggere una ad una parte delle strutture avversarie sulla mappa in modo da raggiungere il centro della base nemica, il Nexus.La distruzione del Nexus avversario porterà alla vittoria della propria squadra.La durata di una singola partita può durare molto, solitamente dai 30 ai 50 minuti. La bravura del giocatore sta nelle le sue skill, che sono utili per la buona riuscita della partita, tuttavia anche la cooperazione ed il gioco di squadra sono essenziali per assicurarsi la vittoria.All’inizio di ogni partita potremo scegliere una lane(dopo spiegherò cos'è) e un campione, un eroe che ci accompagnerà per tutta la durata del game e che non potremo piu cambiare nel corso della partita stessa.Esistono vari tipologie di champion: chi si concentra a fare danno, chi non fa danno ma assorbe tutti i danni dei campioni nemici, chi con la velocità riesce a schivare ogni attacco ecc…Ogni champion ha 4 spell uniche collocate sui tasti: Q,W,E,R piu 2 incantesimi extra(sui tasti D e F). Ogni campione ha una sua lore e ogni campione ha le sue caratteristiche che lo rendono unico, non esistono personaggi simili o uguali tra loro.Nella modalità più giocata si utilizza la mappa LANDA DEGLI EVOCATORI, una mappa per il 5vs5 di forma quadrata.La mappa è composta principalmente da 4 tipologie di zone:

La jungla è una zona della mappa contenuta tra le varie lane e suddivisa a metà dal fiume. La jungle contiene mostri neutrali che è possibile uccidere per ottenere Gold, esperienza e piccoli potenziamenti per il tuo campione. I mostri piu importanti sono i draghi e il barone Nashor.



All’interno della partita ogni giocatore svolge un ruolo cruciale all’interno del team.

Possiamo quindi distinguere 5 ruoli fondamentali:

AD Carry, ovvero un champion che attacca dalla distanza, utilizzando prevalentemente l’attacco base e facendo danno fisico. La sua funzione nei match è quella di danneggiare il team avversario in team fight, togliendo grosse porzioni di vita. L’AD Carry è decisivo nella fase finale dei match per poterli vincere, per questo motivo è un ruolo essenziale. Infatti, se questo giocatore perde la lane o muore troppo spesso, il game viene automaticamente perso. (esempio: Ezreal o Draven)

l’AP Carry: il corrispettivo AP (magico) dell’AD Carry. E’ un champion che può assegnare enormi quantità di danno magico ai champion del team avversario in poco tempo,ma perde pian piano di efficacia in late game. (esempio: Veigar o Ziggs)

il Support, ovvero la spalla dell’AD Carry. Quest’ultimo è infatti, un ruolo così essenziale che nei match gli si dedica un secondo giocatore per guardagli le spalle e difenderlo. (esempio: Nautilus o Sona)

il Tank: un champion il cui ruolo è assorbire i danni che i champion nemici, le torri, o i mostri danno. E’ un elemento importante nei team in quanto in team fight è colui che deve difendere AP Carry e AD Carry(esempio: Garen o Darius)

l’Assassin: un champion il cui ruolo è uccidere i carry avversari. Caratteristica comune agli assassin è quella di poter muoversi velocemente per brevi tratti teletrasportandosi, scattando, saltando ecc.. (esempio: Katarina o Zed)

COM'E' STRUTTURATA UNA PARTITA

In ogni fase del gioco è essenziale mantenere una buona visione sulla mappa, infatti posizionando dei lumi (o ward) in punti strategici, saremo in grado di vedere la posizione del nemico, per evitarlo o ingaggiare un team fight. Evitare di morire sarà essenziale per la riuscita della partita, con la nostra morte l’avversario riceverà infatti molti gold e con essi potrà acquisire un grande vantaggio su di noi.

Guardare la minimappa in basso è fondamentale per questo e per capire la posizione dei champion e organizzarsi tatticamente.

Il gioco è strutturato in 3 fasi:

Laning fase

La fase di lane è la prima fase del gioco. Non ha una durata specifica in minuti (solitamente 10-20 min), ed il suo scopo è accumulare Gold uccidendo i minions (e, se ne si ha l’occasione, anche gli avversari) per iniziare a comprare gli item che servono al proprio champion. In questa fase è importante ottenere quanti più lasthit (uccisioni di minion) possibile, e sfruttare i gank per uccidere gli avversari.

Mid game

Il mid game è la fase che segue la Laning fase. Generalmente inizia quando le prime torri vengono distrutte. Da quel momento in poi i champion di quella lane generalmente iniziando ad andare in giro per la mappa per piazzare ward, prendere obiettivi (come draghi, baron o buff) e aiutare eventualmente altre lane in difficoltà

Late Game

Il Late Game è la fase piu critica e decisiva, nella quale è coinvolto tutto il team, in combattimenti 5vs5 .Durante questa fase ci si sposta solitamente in gruppo, cercando di abbattere le torri e gli inibitori rimanenti fino a raggiungere il Nexus avversario e guadagnarsi la vittoria.





Queste sono le basi su cui si poggia League Of Legends, se piacerà, in futuro potrò portarvi meccaniche più avanzate...Nelle prossime guide andrò a spiegare anche le altre modalità di gioco: ARAM e Selva DemoniacaOvviamente, questa guida è per tutti coloro che non conoscono il gioco ma vogliono iniziare!Grazie dell'attenzione!