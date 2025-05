[LEAGUE OF LEGENDS] Guida al ruolo dell'ADC

Ciao a tutti, gioco a LoL da circa 3 anni e spero che questa breve guida su come giocare un'ADC vi piaccia ;)

Direi di iniziare con le parole chiavi del ruolo di un ADC, ossia:

Peel = L'aiuto che i vostri alleati vi danno quando un assassino vi salta addosso.

Range = La gittata degli attacchi

DpS = Danno al Secondo

Farm = Uccidere i Minion della propria Lane

Kite / Kitare (Italianizzazione del verbo to Kite) = Fare un autoattacco e poi un passo, per evitare le abilità nemiche.

ADC = Attack Damage Carry, portatore di danno fisico.

Push = Uccidere velocemente i minion di una lane, quindi portarla avanti

Allora, il ruolo di un ADC in un team, come detto sopra, è quello di apportare Danno fisico al team. La fase in cui sono di Spicco è il Late Game, ossia le parti finali di una partita, perchè a quest'ora avranno già completato i loro oggetti. Gli item iniziali che consiglio di comprare su quasi tutti gli ADC sono la lama di doran e una pozione. La prima vi da alcune statistiche base come l'attacco fisico e vita, mentre la pozione beh, vi serve per recuprare vita dopo un Trade ( Scambio di colpi ) in lane con i due giocatori avversari, infatti in Bot Lane si gioca in due. ADC e Support, che entrambi si completano a vicenda. Il support aiuta l'ADC a non prendere danno, mentre l'ADC uccide i nemici grazie all'aiuto del support.

In lane vi dovrete concentrare sul Farm ( Vedi sopra ) e pushare la lane per distruggere prima la torre nemica e ottenere vantaggio di Zona. Cercate di seguire sempre il vostro Support, e di non ingaggiare senza la sua presenza.

In late game, dovrete stare dietro i vostri Tank e portare danno al team nemico senza esporvi troppo. In caso si è un ADC tipo Miss fortune, o Jhin, la cosa principale che dovrete fare in Teamfight è usare la vostra Ultimate, la R, per creare scompiglio in mezzo al team nemico, da una posizione Safe, ossia al sicuro dagli assassini nemici.

Adesso vi darò dei consigli per svolgere il ruolo dell'adc.

Per farmare, vi consigli di continuare a muovervi tra un attacco e l'altro, e di guardare la minimappa. Così si evitano le Gank del jungler nemico ( Le gank sono degli aiuti praticamente, che creano l'occasione per cercare un Fight 3v3, insieme al vostro jungler, Ma agli inizi raramente succedono queste cose, ci si ritroverà sempre 2v3, o nei peggiori dei casi 2v4 ) e il danno nemico.

Per kitare vi consiglio di usare l'attack move, un impostazione che vi permette di muovervi e attaccare allo stesso momento, usando il tasto sinistro. Quindi dovrete usare il tasto destro per muovervi e il sinistro per attaccare il nemico più vicino a voi. Io onestamente mi trovo meglio senza quest'impostazione.

Ora vi do dei consigli per le build:

Come primo item su molti adc vi consiglio il Frammento dell'infinito, che vi permette di fare molti danni, sopratutto quando si riesce a fare un Colpo critico. Successivamente, come secondo e terzo oggetto è sempre preferibile prendere un oggetto del ramo del Fervore, che danno Velocità D'attacco, Probabilità di Colpo Critico e un po' di Velocita di Movimento. Come quarto oggetto la maggiorparte delle volte è una Bramasangue o una Lama del Re in rovina, che danno Rubavità per recuperare vita quando si autoattacca un target. Come quinto e ultimo oggetto ( senza contare le scarpe. ) Vi consiglio un memento mori un Lord Dominik. Questi due item sono fondamentali in una build di un ADC perchè vi permettono di fare danni ai nemici con molta Armatura. Come Stivali si prendono quasi Sempre, tranne rare occasioni, i Gambali del Berserk.

Bene, ora mi congedo. Addio ;)