Fare il supporto su League of Legends

PASSIVA, questa fase è spesso considerata noiosa, ma molto importante in alcuni casi.Se volete aspettare il momento giusto per cambiare fase, dovrete ridurre al minimo l'utilizzo delle vostre risorse stando dietro i minions, limitandovi solo a proteggere, con cure e scudi o a incassare colpi se necessario. Questa è spesso la fase in cui si decide anche l'andamento di una partita intera. Sapere quando non si deve attaccare e non forzare combattimenti inutili, tenendo le vostre risorse per salvare la vita a tutti, o addirittura cambiare le sorti di un combattimento a vostro vantaggio, quando il nemico avrà utilizzato ogni cosa in suo possesso per contrattaccare di conseguenza in un secondo momento .

questa fase è spesso considerata noiosa, ma molto importante in alcuni casi.Se volete aspettare il momento giusto per cambiare fase, dovrete ridurre al minimo l'utilizzo delle vostre risorse stando dietro i minions, limitandovi solo a proteggere, con cure e scudi o a incassare colpi se necessario. Questa è spesso la fase in cui si decide anche l'andamento di una partita intera. Sapere quando non si deve attaccare e non forzare combattimenti inutili, tenendo le vostre risorse per salvare la vita a tutti, o addirittura cambiare le sorti di un combattimento a vostro vantaggio, quando il nemico avrà utilizzato ogni cosa in suo possesso per contrattaccare di conseguenza in un secondo momento . VERSATILE, generalmente chiamata fase di ''poke'' o bluff. Spesso utilizzata per analizzare le azioni del nemico e prevederle per un successivo vero combattimento. Fingere di ingaggiare, attaccando il nemico con arroganza per impaurirlo o mettergli pressione, facendogli sprecare così alcune risorse , per poi tornare indietro e restare passivi per caricare le vostre spell e ricominciare. Questa fase è anche utilizzata spesso per tendere imboscate, simulando una fase passiva, in modo che il vostro nemico possa esporsi ai vostri alleati che potranno tendergli un' imboscata da più direzioni, o iniziare un combattimento all'istante.

Ilè uno dei ruoli estremamente importante per una partita su LOL.Come dice la parola, egli deve supportare e aiutare tutti i membri del team alleato per garantire al meglio la loro sopravvivenza o le loro obiettivi. Un buon supporto, deve sempre avere sotto controllo la sua lane, aiutando il suo AD-carry, ma anche tenendo sotto controllo tutta la partita aiutando il resto del team, nelle fasi più importanti del gioco.In base al campione da supporto, l'aiuto che egli può dare può incentrarsi o nello stare poco esposti stando nelle retrovie, o nell'esporsi, tenendosi dinanzi agli alleati. Spesso sono proprio i supporti ad aiutare a vincere le partite, o a resistere sino allo stremo. Parliamo di un ruolo che deve addossarsi molte responsabilità, specialmente in una partita competitiva.Aiutare i propri alleati, non significa solo mettere scudi curare, proteggere, incassare colpi. Anche un trinket o un lume di controllo messo nel fiume, nella giungla alleata/nemica o nell'erba alta, può fare veramente la differenza, anticipando le strategie degli avversari contrattaccando di conseguenza o ritirandosi per non diventare un bersaglio facile.Questo ruolo dovrebbe essere padroneggiato, da persone che sappiano tenere la calma nella maggior parte delle situazioni, affinchè possano essere affrontate nel migliore dei modi.Come supporto, una delle domande che bisogna farsi durante la partita è '' dov'è sta il jungler avversario'' tenere quindi sotto controllo l'erba alta e il fiume, con i lumi di controllo o la lente rossa, per evitare teletrasporti indesiderati dai nemici o capire chi potrebbe essere passato da quella parte o anticipare un attacco dal jungler nemico.Informazioni simili vanno comunicate a tutti i membri della vostra squadra, tramite segnaletica di gioco, magari affiancata dalla chat solo nel caso in cui si è al riparo da possibili ingaggi nemici di qualsivoglia tipo.Per attuare ogni vostra strategia o tenere sotto controllo la partita, avrete bisogno di esperienza e consapevolezza. Se state sbagliando qualcosa, è bene ricordare l'errore e non ripeterlo per non mettere in netto svantaggio il vostro team, favorendo quello dei nemici.Questo sarà evitabile anche controllando molto spesso la minimappa, ascoltando e vedendo la segnaletica dei vostri alleati, e verificando spesso lo il punteggio della partita e l'itemizzazione dei vostri alleati/nemici tramite il tasto tab.Ciò vi permetterà quindi, di affrontare nel miglior modo la partita senza dare nulla per scontato.Riguardo i tipi di campioni da supporto, possiamo differenziare i vari modi di agire di essi in 3 fasi:Sono diverse le sfaccettature che possono dare inizio ad una vittoria o una sconfitta. L'importante in veste di supporto, è tenere sotto controllo le fasi del gioco, anche se state in vantaggio, premunendovi di una possibile e spiacevole ripresa da parte del nemico, ricordandovi il più possibile, degli errori commessi da voi e dai nemici stessi.