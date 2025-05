League Of Legends Anniversario 10 anni

Cosa Sapere sul gioco!

-5vs5-Benvenuti nelle 5vs5, situate nella landa degli evocatori. nella landa degli evocatori ogni giocatore puoi scegliere il proprio champion, ogni giocatore ha un ruolo, i ruoli sono 5: TopLaner, jungler, midlaner, adc e support, adc e support sono entrambi nella stessa lane, mid lane e nel mezzo, jungler si occupa di ripulire i campi della giunga e aiutare i compagni con delle imboscate.Il toplaner si occupa di tankare nei teamfigt sopratutto Lo scopo del gioco e distruggere il nexus nemico avazando nella propia lane, o nelle altre-ci sono altre modalità come la modalità clasfficata e flex.-Le aram che sono delle 5 vs 5 ma in un unica corsia.TeamFIghtTatctis è una nuova modalità implementata nell'ultimo mese, ed è una sorta di scacchi con vari equipaggiamenti e varie abilitàNel gioco è possibile acquistare vari pass, i pass includono delle orb, che contengono delle skin per i vari champion, e dei token, che sono monete utilizzate per comprare orb e molte cose!Per i 10 anni di League Of Legends:

Quest'anno League of Legends compie dieci anni! Unitevi a noi il 16 ottobre per dare il via ai festeggiamenti con dirette streaming, eventi e un'edizione di Riot Pls dedicata al 10° anniversario che inizierà alle 03:00.

In questa edizione speciale ricorderemo i momenti migliori di LoL e daremo uno sguardo al futuro, anticipando anche alcune delle modifiche di pre-stagione di quest'anno e i contenuti del prossimo grande aggiornamento di TDS.

Ogni giorno, LoL registra un picco di circa 8 milioni di giocatori connessi contemporaneamente*. Questo fa di LoL il gioco per PC più diffuso al mondo, superiore persino ai primi dieci giochi nella classifica di Steam messi insieme. Insieme abbiamo costruito una community fiorente in tutto il mondo e per questo vogliamo dimostrare a tutti voi la nostra gratitudine. Non preoccupatevi se non riuscirete a seguire i festeggiamenti il 16 ottobre: in seguito trasmetteremo una replica della live.

Pensiamo che questo sia il momento perfetto per preparare la strada verso i prossimi dieci anniaggiornando il logo di League of Legends. Ammirate il nuovo look qui sopra!

Ricordate di segnare la data sul calendario e unirvi a noi il 16 ottobre 2019 muniti di cappellini da festa e spatole dorate. A prestissimo!



Il gioco offre anche dei fumetti, possibili da leggere online, con varie storie dei champion di league of legends, per esempio Sylas:

Cresciuto in uno dei quartieri più poveri di Demacia, Sylas di Dregbourne è divenuto il simbolo del lato più oscuro della grande città. Quando era solo un ragazzo, la sua capacità di individuare la stregoneria nascosta attirò l'attenzione dei famigerati cercatori di magia, che alla fine lo imprigionarono per aver utilizzato quegli stessi poteri contro di loro. Ormai libero, Sylas è diventato uno spietato rivoluzionario che utilizza la magia delle persone intorno a lui per distruggere il regno che un tempo serviva... e la sua banda di maghi reietti sembra crescere di giorno in giorno.