League of Legends - Tips su come migliorare

In questa breve guida cercherò di spiegarvi al meglio delle mie possibilità dei piccoli consigli su come migliorare su LOL

Multiplayer Online Battle Arena" dove due squadre composte rispettivamente da 5 champion (gli "eroi" che si usano) comandati dagli evocatori (che siamo noi). L'obbiettivo principale è quello di distruggere il Nexus avversario, ovvero il nucleo della base nemica, la quale è difesa da 3 torri per lane più due torri che difendono il Nexus. Il Nexus è anche il luogo di spawn delle Minion Wave, ovvero ondate di 6 o 7 minion che, periodicamente, compaiono sulla Landa degli Evocatori con l'obiettivo di distruggere le torri e il nexus.











Dopo questa breve introduzione al gioco, iniziamo con i veri consigli





Partendo dalle base, League of Legends è un MOBA, ovvero un "1)E' il modo migliore per imparare ma sopratutto per divertirsi. E' meglio se questo vostro amico abbia già esperienza con LoL o con altri MOBA, in modo che vi possa dare dei consigli su come migliorare2)In questi video, facilmente trovabili su youtube, le persone più brave di voi vi possono dare dei consigli su come migliorare micro e macro-meccanicamente3)Per questo punto, dovrete giocare molto con molti champion, cercando di capire le loro meccaniche e la loro lane. Su LoL abbiamo 3 Lane e la giungla; Top, Mid e Bot. Nella Top principalmente troviamo champion Tank, ovvero che hanno molte resistenze e controlli ma pochi danni, oppure Bruiser, o combattenti, i quali sono una via di mezzo tra danni, cc e resistenze. Nella mid, abbiamo due categorie ben distinte: Maghi di controllo, ovvero champion con elevati danni magici e controlli ma poca mobilità, quindi vulnerabile a gank dalla giungla, o assassini, il cui scopo è quello di roomare (andare nelle altre lane) per prendere ed aiutare i propri compagni a ottenere kill. Un assassino è considerato anche un secondo jungler. Poi la bot, composta da supporto e tiratore. Il supporto è un champion che ha lo scopo di curare, scudare o ingaggiare i nemici, mentre il tiratore, o ADC, è un champion che ha elevati danni con gli attacchi base. Infine c'è la giungla, una parte della Landa dove sono presenti mostri epici che danno buff (quali red e blu) o mostri più piccolini che danno oro ed esperienza (lamabecchi e luposcuri). Il suo compito principale è quello, dopo aver ucciso tutti i mostri,di gankare le altre lane, ovvero andare nella lane e prendere una kill sui nemici.Questi sono piccoli consigli per migliorare a LoL, ovviamente il miglior modo per migliorare è quello di giocare molto, sia in compagnia sia da soli, ed imparare la maggior quantità possibile di informazioni inerenti al gioco.