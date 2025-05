Guida al ruolo del Supporto in League of Legends per neofiti

Ciao a tutti, sono dano e gioco a maino support da circa 2 anni e mezzo, spero che questa guida vi sarà utile ;) Per chiarimenti contattami su LoL: Megalomany Sans

Direi di iniziare dicendo che il Supporto gioca nella Corsia Inferiore insieme all'adc, il tiratore. Il suo ruolo nelle prime fasi del gioco sarà quello di:

Dare fastidio ai nemici mandandoli via dal proprio adc, quindi fare atto di "Peel", e permettendo loro di fare danno al team nemico.

Aiutare l'ADC a farmare ( uccidere i minion ) e a fargli vincere la Corsia.

Piazzare dei lumi vicino alla corsia inferiore ( Possibilmente nei cespugli ) e al drago, per evitare le Gank ( aiuti ) dal jungler avversario.

(Solo in caso si è un supporto difensivo, tipo Braum o Leona,) Proteggere i propri alleati mettendosi davanti.

Sui support è consigliato mettere come Incantsimi dell'Evocatore Flash e Sfinimento, oppure ignite in caso si è dei support aggressivi.

Il primo oggetto da prendere per un support è uno dei 3 oggetti che costa 350 monete, il vantaggio del mago ladro, la moneta e lo scudo di targon. Il primo, quello blu, si prende in caso si è un champ da Poke (Vedi dopo), il secondo in caso si è un champ da Peel (Vedi Dopo) e il terzo in caso si è un support tank (Vedi sopra). Prima di andare in linea, bisogna aiutare il proprio jungler a farsi il suo primo campo, cercando di non dare il colpo grazia, quando inizia dal lato inferiore della giungla, se invece inizia dalla parte superiore, si può andare in linea e iniziare a uccidere i Minions nemici. Per un supporto, è preferibile lasciare il lavoro di uccidere i Minions al proprio ADC, voi dovrete Pokare ( Infliggere danno ) i nemici nella vostra corsia, senza avanzare troppo, per evitare di venire puniti. Questo lavoro è meglio esecutibili con support specifici come Karma, Zyra e Morgana.

Un altro lavoro del supporto è quello di ridurre al minimo i danni che prende l'ADC (Peelare), sia in corsia che in teamfight (Combattimento in gruppo), tramite abilità specifiche e oggetti che si andranno a comprare. Champion che eccellono nel fare ciò sono Soraka, Lulu e Janna.

Al vostro primo recall, è preferibile comprare come primo oggetto la Pietra della Visione, che vi permetterà di piazzare dei lumi, e cambiare il proprio Trinket con quello Rosso, capace di rimuovere le Ward. Un consiglio che vi do è anche quello di potenziare il proprio oggetto da support, in modo da ottenere più gold in Corsia.

Nelle fasi medie e finali della partita, bisogna sempre wardare e dewardare ( Piazzare e distruggere lumi) e seguire il proprio team.

Adesso spiegherò gli item principali di un supporto.

Supporto che danno scudi e cure:

Crogiolo di Mikael, permette di rimuovere un impedimento da un alleato.

Inciere ardente, permette di aumentare il danno dei propri alleati.

Redenzione, permette di curare i propri alleati tramite un raggio di luce.

Antico graal di athene, permette di aumentare le proprie cure tramite il danno che si fa.

Corazza dell'uomo morto, permette di aumentare la vostra velocità per raggiungere prima i vostri alleati.

Gloria del Giusto, permette di ingaggiare su un nemico.

Convergenza di Zeke, permette di dare varii vantaggi al proprio adc quando si usa la propria ultimate.

Fulcro dei geli, permette di rallentare gli attacchi dei nemici vicino a voi.

Voto del cavaliere, permette di bloccare i danni per un proprio alleato e di guarirvi in base ai danni che fa.

Medaglione dei solari in ferro, permette di creare uno scudo per i propri alleati.

Maschera dell'abisso, permette di aumentare i danni magici subiti dai nemici vicino a voi.

Supporto per tankare i danni nemici:

Support per Pokare (vedi sopra) i nemici:

In caso si abbiano degli scudi, è consigliato comprare gli oggetti dei support sopra citati, sennò si compra l'ogetto Scettro di Rylai per rallentare i nemici e altri oggetti magici per dannegiare il nemico, come ad esempio Copricapo di Rabadon o Morellonomicon.

Su quasi tutti i support consiglio di buildare gli Stivali della mobilità come oggetto per muoversi, oppure gli stivali della rapidità. Sui support tank si può anche variare e prendere i Calzari del ninja o i Calzari di Mercurio in base al team nemico, mentre per i support da Danno si possono anche scegliere i Calzari del Mago.