Fortnite season 10

Dopo un primo assaggio alla Fortnite World Cup, disputata lo scorso weekend, e che ha visto trionfare il giovanissimo Kyle «Bugha» Geirsdorf (che ha portato a casa un premio da 3 milioni di dollari), Epic Games ha ufficialmente dato il via in queste ore alla Stagione X del suo celebre battle royale. Con l’esplosione della sfera di luceapparsa in modo misterioso qualche giorno fa, dopo lo scontro finale della Stagione 9, la mappa di Fortnite ha assistito ad un nuovo cambiamento importante e questa volta il leitmotiv che accompagnerà questa nuova season saranno i viaggi nel tempo, ma più precisamente le distorsioni temporali. Intitolata “Eroi senza tempo”, la nuova stagione rappresenta un vero e proprio tuffo nel passato e nella nostalgia per i grandi appassionati di Fortnite, che mira a ripristinare alcune zone chiave dell’Isola andate distrutte nel corso delle precedenti stagioni, ma ovviamente con alcune sostanziali modifiche.

Tutte le novità del Pass Battaglia Stagione X

Come di consueto, con l'arrivo della nuova stagione, approda anche un nuovo Pass battaglia e questa volta interamente dedicato alla Stagione X. Ad attendere i giocatori ci saranno oltre 100 ricompense esclusive, il cui costo però resta invariato (solo 950 V-buck). Inoltre, al momento dell’acquisto del Pass Battaglia, gli utenti hanno la possibilità di sbloccare subito i costumi Lord-X e Catalizzatore, con cui personalizzare il proprio avatar. Salendo di livello, è infine possibile sbloccare ricompense come picconi doppi, emote, schermate di caricamento, stili per costumi e altro; inoltre, per coloro che raggiungono il livello 100, sarà persino possibile sbloccare il costume Cavaliere Ultima. Per chi si sente generoso, Epic Games offre la possibilità di regalare il Pass battaglia a un amico. Il regalo sarà disponibile per tutte le piattaforme fino al 15 agosto e il primo acquisto comprende anche una scatola regalo unica che sarà possibile usare per donare oggetti dal Negozio. Competizione Campioni di Fortnite

La Competizione Campioni di Fortnite (CCFN) parte settimana prossima e sarà il prossimo passo del 2019 competitivo di Fortnite. A cominciare dal 17 agosto, ci sarà un evento di terzetti da tre round tutti i fine settimana, per cinque settimane. Un po' come è successo per l'open online della Fortnite World Cup, ogni settimana faremo avanzare le squadre migliori di ogni regione verso le finali della Stagione X. Con la CCFN, però, introdurremo anche un nuovo modo per qualificarsi per le finali di stagione. Verranno assegnati punti competizione in base al piazzamento finale delle squadre di ogni settimana, per tutta la durata della CCFN, per determinare il piazzamento nella classifica. Anche i migliori della classifica passeranno alle finali di stagione. Questo formato premia la costanza nel corso della stagione, ma ricompensa comunque le grandi prestazioni dei giocatori che competono nelle singole settimane. Le finali di stagione si terranno online per ogni regione dal 20 al 22 settembre e incoroneranno i campioni della Stagione X.

Per la Stagione X distribuiremo 10 milioni di dollari di premi tra tutte le regioni e le competizioni della CCFN. Avremo anche occasioni di allenamento e premi in palio nelle Coppe Cash in singolo e in terzetto che si terranno mercoledì, giovedì e venerdì, tutte le settimane. All'inizio di settimana prossima vi faremo sapere tutte le regole ufficiali. Non vediamo l'ora di scoprire cosa ci aspetta in questa stagione di Fortnite!