Fortnite NEWS

Fortnite, le conseguenze del fenomeno

Come i grandi fenomeni, anche Fortnite ha determinato conseguenze importanti nei videogiochi e non solo.È molto probabile che nemmeno Epic Games si aspettasse di sconvolgere il mondo con il lancio di Fortnite, lo dimostra il fatto che il gioco sia stato un progetto in divenire per una notevole quantità di tempo, partito come sparatutto survival cooperativo, rimasto in sviluppo per un bel po' e finito poi per essere una sorta di fenomeno culturale con una sorta di rivoluzione improvvisa determinata da una scelta dell'ultimo minuto. Il fatto che sia ormai sinonimo di battle royale, modalità multiplayer peculiare divenuta nel frattempo un vero e proprio genere a sé, è infatti frutto di un cambiamento effettuato in corsa, con il gioco già uscito sul mercato e caratterizzato dalla forma che gli è rimasta nella modalità standard. La virata improvvisa impartita alla nave ha un che di manovra piratesca: sebbene non sia provato l'influsso subito, la tempistica è piuttosto sospetta e si può dire che Epic Games abbia ben notato la nascente tendenza del battle royale e vi si sia lanciata con un fiuto notevole. La tipologia di gioco stava emergendo tra il 2016 e il 2017 all'interno di mod e titoli minori, acquisendo notorietà soprattutto grazie a PUBG ed è palese che Epic abbia tratto a piene mani da questo canone nascente per dare una sterzata all'andamento di Fortnite.Il risultato, grazie anche all'ottima intuizione di rendere la modalità Battle Royale free-to-play, è stato incredibile come dimostrano gli oltre 200 milioni di utenti registrati e i circa 30 milioni di giocatori attivi giornalieri. Il termine "fenomeno" in questo caso è più che mai azzeccato, perché Fortnite ha assunto ormai i connotati di un evento che ha riflessi importanti in vari ambiti, dalla cultura popolare alla sociologia, amplificato dall'era dei social media in un continuo rimbalzare di rimandi e citazioni che ne rafforzano continuamente la fama, come succede alle mode più in voga. Al di là dei suoi meriti più prettamente videoludici, il gioco Epic ha segnato ormai questa generazione in maniera indelebile, con conseguenze che possiamo rilevare in diversi campi e che in questo articolo vedremo soprattutto per quanto riguarda ovviamente i videogiochi, la cultura popolare, la società e infine il publisher stesso.