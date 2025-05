Fortnite Battle royale mobile

Fortnite è un gioco free-to-play approdato e affermatosi con grande successo su console (PS4 e XBOX ONE) e PC e che sta tentando il "colpaccio" creando un cros-platform anche su dispositivi android e iOS.Fortnite è un gioco free-to-play approdato e affermatosi con grande successo su console (PS4 e XBOX ONE) e PC e che sta tentando il "colpaccio" creando un cros-platform anche su dispositivi android e iOS.Il gioco,sviluppato da Epic Games, è uscito in tutto il mondo il 25 luglio del 2017 in maniera totalmente gratuita, per console, PS4, XBOX ONE, e per PC. Con il tempo moltissime persone si sono avvicinate sempre di più al gioco Epic, ritenuto migliore per certi versi di altri giochi simili come H1Z1 e PBUG forse per il suo desine, per il suo gameplay. Sta di fatto che Fortnite è riuscito a sbaragliare la concorrenza e , in pochissimo tempo è riuscito a raggiungere i vertici per un videogioco, ottenendo primati in moltissimi ambiti.

Il gioco di Epic Games sta oltretutto per segnare un passo avanti nel mondo dei videogiochi: gli sviluppatori hanno dichiarato che sarà presto possibile (tempo un paio di mesi) giocare non solo console VS pc, bensì console VS pc VS mobile, creando per la prima volta nella storia dei videogiochi un cross plattform mai pensato finora, includendo non solo quello fra pc e console, ma anche gli smartphone!



Il team di sviluppo ha infatti dichiarato l'8 di marzo l'uscita del titolo per Android, ma in particolar modo per iOS, per il quale è già possibile giocare ad una sorta di open beta registrandosi e scaricando il gioco dal sito ufficiale di Epic Games. Al momento questa possibilità è valida esclusivamente per i possessori di iPhone mentre pe Android bisognerà attendere un po' più a lungo. Gli sviluppatori hanno garantito come detto in precedenza completa compatibilità fra console, Pc e mobile, affermando di rendere il gioco per quest'ultimo il più giocabile possibile, senza che il dover utilizzare il tuchscreen dei propri telefoni sia una limitazione, anche se per esperienza personale ho dei dubbi a riguardo: basti solo pensare al divario in termini di gameplay che esiste tutt'oggi fra console e PC, e che vede nella maggior parte dei casi, come vincitore "mouse e tastiera".

Vediamo la lista completa dei dispositivi iOS e Android compatibili con il gioco

Dispositivi iOS compatibili:

iPhone SE/6/6S

iPhone 7/7 Plus

iPhone 8/8 Plus

iPhone X

iPad Mini 4

iPad Air 2

iPad 2017

iPad Pro

iOS Other

Dispositivi Android compatibili:

Google Pixel 2/XL

Huawei Mate 10/Pro/Lite

Huawei Mate 9/Pro

Huawei P10/P10 Plus/P10 Lite

Huawei P9/P9 Lite

Huawei P8 Lite 2017

LG G6

LG V30/V30+

Ricordo che Fortnite Mobile è attualmente disponibile per i dispositivi iOS, ma nel corso dei mesi successivi arriverà anche su Android.