Assassin's Creed, una breve recensione

L'intera community di questa saga ha espressamente chiesto di rinnovare un gioco che ormai era diventata fin troppo monotono ed incapace di esprimere le emozioni forti provate nei primi capitoli. Ubisoft ha deciso quindi di partire dalle basi diandandole a migliorare, introducendo un sistema di combattimento molto simile a quello di, rendendo gli scontri più determinanti grazie all'aggiunta delle abilità, ma soprattutto è il primo Assassin' Creed che consente di scegliere un protagonista maschile (Alexios) o femminile (Kassandra) e che presenta anche scelte multiple rendendo quindi questo capitolo un vero e proprio, e infine il ritorno delle battaglie navali in stileDopo la fine della saga di Desmond Miles la trama degli ultimi capitoli si è andata parecchio a perdere, rendendola scontata e noiosa ma soprattutto alquanto inutile ai fini della lore. Gli eventi del presente sono stati piuttosto trascurati e poi cercati di riprendere nell'ultimo capitolo portando avanti le vicende di, protagonista del presente dello scorso capitolo.Ma rispondendo alla domanda "è quindi un vero Assassin's Creed?" Si e no. Il gioco è ambientato molto prima della nascita deie degli, e tratta quindi le vicende degli" (ossia la prima civilizzazione) e dei segreti dei, questo capitolo della saga va quindi ad approfondire una lore assai enigmatica che non tutti conoscono.Ciò che ha sorpreso tutti è come viene rappresentata la parte narrativa: dialoghi poco espressivi e scritti alquanto male, e la fotografia delleparecchio ripetitiva mostrando quasi sempre il primo piano, e una direzione non degna delle migliori produzioni videoludiche, ma che comunque viene compensata da mondo di gioco curato e ricco.Il sistema di combattimento rimane praticamente identico a quello di Origins, ad eccezione dell'assenza degli scudi portando il giocatore a puntare sulla schivata o sulla parata tempestiva che rendono il tutto molto più estremo, e un sistema di abilità completamente rivisitato che presenta tre alberi principali:, che consentono al giocatore di decidere come affrontare la sua avventura in base al suo modo di giocare. L' inventario è rimasto quasi invariato, tranne che per l'aggiunta delle parti di armatura che conferiscono vari bonus al giocatore oltre che alla difesa.C'è da dire che con quest'ultimo capitolo Ubisoft è riuscita a creare il suo più grande, forse un po' troppo grande, open world, equilibrando progressione ed esplorazione, facendo si che il giocatore riesca ad immergersi completamente nel mondo greco dedicandosi non troppo al level up. Un'altra novità come detto prima è la reintroduzione delle navi che alimentano il livello di esplorazione a livelli molto alti, ma sopratutto è molto interessante il sistema di recruiting, ovvero reclutare dei mercenari sulla propria nave invece che ucciderli diventando luogo tenente che conferirà dei bonus alla nostra nave e al nostro equipaggio.Un gioco esagerato, una mappa troppo grande e con parecchie cose da fare che alla lunga possono diventare ripetitive, personaggi carismatici, un'ottima colonna sonora e un ottimo lavoro sulle animazioni, doppiaggio in inglese, espressioni. Come già detto in precedenza presenta grandi problemi a livello di trama. Personalmente non ho notato grandi novità, tranne che nel combat system che viene reso molto più complesso ma divertente. Un'avventura parecchio longeva racchiusa in 40 ore di gioco circa, che rischiano di andare ad aumentare con il perdersi nel mondo di gioco e nelle sue numerose missioni secondarie.