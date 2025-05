Fortnite Arena: Consigli per il competitive!

Serve seguire qualche guida per Fortnite Arena?

Certo che sì!



In questo articolo vi parlerò come creare un buon punto di atterraggio [Landing Spot],un buon percorso [Looting Route] e cosa conviene tenere nell'inventario!

Avere un Landing Spot!



I posti migliori per un landing spot sono quelli dai quali si possono ricavare abbastanza materiali in poco tempo e quelli che possiedono alcune casse (magari anche uno o due distributori automatici!).

Molto rischioso è avere un atterraggio sulle città, quindi se si è alle prime armi conviene trovare un luogo abbastanza isolato ma con un loot minimo, che possa darvi almeno 3 armi e magari qualche cura! Se invece siete giocatori esperti potete tranquillamente andare in punti con 3 o 4 giocatori (magari anche di più) cercando comunque di non iniziare subito il fight ma di aspettare che i nemici abbiano poca vita o che voi abbiate un loot buono!

Vi conviene avere almeno 3 landing spot e in diversi luoghi sulla mappa, e sceglierne uno a seconda della direzione del bus!

Avere un Looting Route!

Solitamente i pro player cercano di avere un looting route che passi minimo da 2 distributori automatici e che possa facilitarvi ad andare verso il centro mappa in poco tempo (Rift, Driftboard...)

Vi conviene crearne uno che passi in zone dove sono presenti alcuni falò in modo che se avete preso diversi danni da giocatori o da danno da caduta potete curarvi senza spendere niente!

È utile avere un profilo basso e cercare di non avere incontri con altri giocatori, per questo è giusto rimanere a bordo safe in qualche posto isolato, almeno finchè non si recuperano i punti persi all'inizio della partita!

Come creare un Landing Spot e un Looting Route

Non è per fare pubblicità ma personalmente trovo molto utile il sito https://www.lootlake.info che vi indica tutti i luoghi e gli oggetti trovabili in partita (la mappa viene aggiornata quasi in tempo reale)!

Se non avete voglia o tempo di crearli potete tranquillamente usare il mio: https://www.lootlake.info/?d=rZZGvthQ

Inventario!

Un consiglio è quello di tenere solamente lo stretto necessario, personalmente è corretto tenere solamente 2 armi (fucile d'assalto e pompa, in casi estremi anche una terza arma [lanciarazzi, cecchino o lanciagranate]). Le cure sono la cosa più importante, in end game ci saranno ancora un sacco di giocatori e quindi spostandovi riceverete probabilmente alcuni danni (anche a causa della tempesta), quindi è giusto tenerne almeno due. Sarebbe meglio tenere cure che vi aiutino sia con lo scudo sia con la vita, quindi le migliori sono Succo Succoso e Currabomba, inoltre tutte e due si possono usare in tempi brevi e questo è un altro punto a vantaggio! Come ultima cosa è necessario qualcosa che vi aiuti a scappare o a difendervi quando siete sotto attacco, quindi cosa c'è di meglio delle granate ad onda d'urto o di una bolla scudo, non abbiate paura di usarle! Conviene sprecare qualche oggetto in più o tornare definitivamente in lobby?

Questo è tutto quello che dovevo dirvi su Fortnite Arena! Grazie per aver letto l'articolo!