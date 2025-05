( 1 ratings)

Fortnite , proprio un bel gioco

Fortnite e un gioco suddiviso in due modalita

Salva il mondo; una modalita a pagamento

e battaglia reale che al momento e gratuita La modalita salva il mondo consiste nel creare fortini e difendersi dalle ordate di zombi,e una bella modalita soprattutto se giocata in gruppo , fino a tre amici.

ma la modalita piu quotata e la battaglia reale, dove 100 player si lanciano in una mappa piuttosto vasta , ricca di citta in cui si trovano casse con all interno armi, munizioni, bende e scudi

Le armi sono vaste con diverse rarita a cui ognuna corrisponde un colore grigio=non comune,verde=comune,blu=raro,viola=epico;oro=leggendario.

le armi principali sono; il fucile a pompa che si distingue in due quello tattico e quello a canne mozze, poi il fucile d assalto, e il vampafucile ed inoltre il mitico cecchino.

Dopo che ci si e lanciati la tempesta stringie sempre di piu i player fino ad farli incontare e sconfiggersi a vicenda

vince il l ultimo che rimane(se si e in team l ultimo team che rimane)

Un altra caratteristica famosa di questo gioco e il fatto che si possa distruggere praticamente ogni cosa nella mappa e cosi farmare materiali con cui poi costrire scale o fortini in game

intorno a questo gioco si sono formati veri e propri team di professionisti che sono davvero molto forti

l unica pecca di questo gioco e che le skin sono a pagamento e che quindi non tutti hanno l a possibilita di avere

Gli sviluppatori creando questo gioco hanno avuto un idea geniale che infatti li ha ripagati considerando il numero di giocatori che giocano a questo gioco , infatti per trovare una partita bastano pochi secondi.

Questo gioco e molto versatile e non si basa esclusivamente sul fatto di sparare ma e molto tattico infatti la tecnica migliore e la piu usata e quella di costruire , infatti essa permette di ripararsi dai colpi nemici e riuscire vincere le battaglie.

molti player prefersicono le battaglie ravvicinate con i fucili a pompa, infatti se beccato in testa con un fucile si puo oneshottare un avversario.invece un altra tattica utilizzata molto e creare fortini alti che permettono di avere una buona visuale e permettono di cecchinare facilmente gli avversari. Gli HP dei player sono di base 100 ma possono essere aumentati fino a 200 con i sovrascudi,

ci sono quattro tipi di bevande con cui si puo aumentare lo scudo

la pozione che da 50 hp ,i miniscudi che danno 25 hp ma che possono essere bevuti fino a 50hp di scudo , lo slurp leggendario che rifocilla tutti gli hp al massimo e poi ce lo slurp che rifucilla 25 hp di scudo e 25 di vita





Concludendo e un bel gioco