Minecraft, mondo di minecraft, parte 2

Seconda parte, qui parlerò del Nether e dell'end! :D

Gli altri due mondi di minecraft, oltre all’overworld, sono l’end e il nether.

In questi mondi ci sono i mob più forti del gioco, ovvero i pigmen, gli scheletri del wither, il wither, gli enderman e i blaze.

Oltre a questi mob esistono i boss, ovvero il wither, che si può creare con quattro sabbie delle anime e tre teste di wither, ottenibili uccidendo scheletri del wither, e l’ender dragon, il mob più forte del gioco; si può ucciderlo solo una volta, ovvero quando entri per la prima nello strongold, ovvero portale dell’end; per ucciderlo basta distruggere i cristalli dell’end sopra alle colonne d’ossidiana, in modo che non si guarisca. Per uccidere l’ender dragon, bisogna avere un buon equipaggiamento, ma è molto facile farselo, ovvero basta avere una farm d’esperienza per enchantarsi.

Nell’end e nel nether oltre ai mob, ci sono anche i dungeon, molto particolari e, a mio parere, più complicati di quelli dell’overworld; ad esempio, ci sono moltissime fortezze del nether, dove si possono trovare gli spawner di blaze, un mob con molta vita e che fa molto danno; invece, nell’end, si possono trovare le end city, ovvero “città” in cui si trovano bauli con dentro moltissima roba, molte volte utilissima. Nell’end si possono trovare oggetti rarissimi, come ad esempio l’elytra, ovvero ali che servono per volare con i razzi. Queste “ali” si possono soltanto trovare nell’end, esattamente nelle navi volanti, affianco ad alcune end city.

Nell’end, si possono fare le due farm più produttive del gioco, ovvero quello di enderman e quella di ender dragon.

Quella di enderman è molto semplice da fare e produce tantissimo, infatti io la uso molto spesso per riparare i miei oggetti; Se invece volete fare un farm enorme, che produce tantissimo, dovete fare quella degli ender dragon, ma è complicatissima costruira e difficilissima crearla, infatti io non la ho mai costruita fino ad ora, ma in futuro penso di farla.

Il mio mondo preferito dei tre, è sicuramente l’overworld, perché se non esistesse, non esisterebbe minecraft e poi tutti i portali per accedere nelle altre dimensioni, si trovano nell’overworld oppure lo devi creare.

In passato, era stato creato un altro mondo, ovvero il paradiso, io non sono mai riuscito a giocarci, ma ho sempre guardato video su youtube riguardante esso e ho sempre sperato che lo aggiungessero, infatti spero che lo aggiungano il prima possibile, perché, a mio parere, sarebbe un mondo fantastico.

Esisterebbero altri mondi, ma con Minecraft puro, ovvero per averli bisogna usare delle mod, che ve ne parlerò in futuro.