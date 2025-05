Finalmente è arrivata la Season 6 di Fortnite!

Io sono rimasta davvero soddisfatta e voi? Per me, la stagione più bella!

La nuova stagione di Fortnite è finalmente arrivata, a mio parere spettacolare! Ottima idea quella della Epic di fare questa stagione a tema “spettrale” contando che tra poco più di un mese sarà Halloween. Devo dire che le skin mi hanno lasciata a bocca aperta, ne avrei evitata magari una ovvero la versione femminile di Testa di pomodoro, sarebbe stata un’idea simpatica farne una con la testa di zucca.

Un’idea che ho apprezzato parecchio è stata quella di introdurre dei “compagni di viaggio” ovvero i pet. Ci sono tre tipi: un cagnolino, un draghetto e infine un camaleonte. È possibile sbloccare degli stili aggiuntivi e cambiare colore a questi dolcissimi animaletti. Inoltre, i nostri pet cambieranno espressione quando siamo accasciati a terra (il cagnolino fa una sorta di ringhio), scodinzolano quando siamo abbassati e si aggrappano allo zaino quando siamo in volo. Adorabili!

Il nuovo pass battaglia si apre con due personaggi ovvero il Dj lama e l’ammazza vampiri, quest’ultima l’ho trovata davvero bellissima, soprattutto nella sua fase finale. Ma la skin più bella a parere mio è il lupo mannaro (Manny) sbloccabile al livello 100 del pass. Magari poca fantasia per quanto riguarda il nome ma possiamo perdonare la Epic per questo. Ma poi vogliamo parlare della versione horror e sexy di Cappuccetto Rosso?

Per quanto riguarda la mappa, sulla montagna sopra Montagnole maledette è possibile trovare il castello dei vampiri, ricco di casse! Sponde del saccheggio è ormai diventata una casa fluttuante sul cubo Kevin, ma devo dire che è stupenda! Infinite a Lande letali è cresciuto il grano, rende tutto molto più spettrale! I camper saranno felici di ciò (è possibile nascondersi).

Un’altra particolarità di questa Season riguarda le “pietre ombra”, oggetti che ci trasformano appunto in ombre capaci di attraversare gli oggetti e muoversi velocemente. È possibile trovare questi oggetti in tutte le parti della mappa in cui sono state stampate le rune.

Per quanto riguarda le sfide della settimana 1 le ho trovate molto facili, consistono in:

1) Raccogliere 3 oggetti oro in partite diverse;

2) Riacquistare 150 di salute tramite falò;

3) Ballare sotto le luci di 7 lampioni diversi (è possibile riconoscerli tramite altoparlanti);

4) Eliminare 5 avversari in 5 luoghi diversi;

5) Cercare 3 forzieri, 2 airdrop e 1 lama;

6) Applicare 500 di scudo (funziona anche con i funghi)

7) Raggiungere vari luoghi sulla mappa

Ammetto di essere stata fortunata con i lama questa volta, ne ho trovati 2 nelle prime 2 partite. Comunque, come inizio stagione direi che la Epic ha fatto proprio centro! Un pass battaglia pieno di soprannaturale per me è un sogno diventato realtà, soprattutto la skin della vampiressa con il suo deltaplano!

Che dire, complimenti agli sviluppatori di questa bellissima stagione!

Fatemi sapere qual è la vostra skin preferita del pass!