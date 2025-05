Final Fantasy XIV: un ottimo MMO da giocare

Vorrei parlare di Final Fantasy XIV, MMO molto ben fatto ma non adeguatamente seguito forse a causa del canone mensile necessario per giocare (solo da un certo punto del gioco).

Final Fantasy XIV è unche presenta elementi ricorrenti della serie principale di Final Fantasy. Dai simpatici chocobo ai numerosi mostri, ogni fan saprà riconoscere qualche elemento presente nel gioco. Sin dall'inizio il gioco offre una vasta scelta per personalizzare il nostro personaggio: sesso, razza, classe e così via. Le classi presenti non sono poche, i ruoli che ricoprono sono quelli classici degli MMO (ci sono classi più adatte a fare da Tank, altre che prediligono il DPS, mentre altre sono dedite al supporto e alle cure) e magari all'inizio può sembrare una scelta difficile, ma il gioco fornisce un'ottima descrizione per ciascuna di esse, rendendo quindi più facile decidere il ruolo del proprio personaggio. La scelta della razza influisce lievemente sulle capacità del nostro personaggio, mentre la classe può influire sulle abilità di crafting. Quindi se volete costruire un personaggio perfetto, fateattenzione alla combinazione di scelte durante la creazione.

Come in molti altri MMORPG, ci verranno assegnate delle quest da personaggi non giocanti (NPC), e completandole riceveremo soldi, oggetti utili e punti esperienza, indispensabili per salire di livello e diventare più forti. Queste missioni seguono una storyline molto carina, elemento spesso trascurato nei giochi di questo genere. Ci sono molti eventi a tempo limitato che compaiono sulla mappa di gioco (E dato il loro grado di difficoltà è consigliabile affrontarli in gruppo, specie se si è alle prime armi). Inoltre sono presenti molti dungeon con Boss spettacolari e battaglie impegnative, ed è possibile raccogliere materiali per craftare molti oggetti, arredare la propria casa e così via. Le attività, insomma, non mancano.

Per poterle sfruttare al meglio, tuttavia, è indispensabile avere dei compagni di gioco. Che siano amici stretti o persone conosciute giocando, aggiungere membri al proprio gruppo o far parte di una gilda è uno step fondamentale per godersi appieno l'esperienza di gioco. Le attività da fare da soli possono risultare noiose a lungo andare, mentre giocare in compagnia, oltre ad essere più produttivo, è anche più divertente!

Passiamo ora al punto toccato nell'introduzione: il canone mensile. Il gioco, purtroppo, non è free-to-play. Possiamo giocare gratuitamente e liberamente fino al livello 30, dopodiché per continuare sarà necessario pagare un canone mensile, ma questo non deve spaventarci: è infatti possibile interrompere i pagamenti a proprio piacimento per poi riprenderli quando si ha tempo e voglia di giocare. E visti i contenuti offerti del gioco, pagare una somma mensile è davvero il minimo.



Si tratta di un gioco dalla qualità indiscutibile, con moltissimi aggiornamenti ed eventi per la community. Se cercate un MMO e avete tempo (e denaro) da investire, Final Fantasy XIV fa al caso vostro!