cosa vorremmo dalla nuova stagione di Fortnite

Bella a tutti ragazzi, io sono Frittomisto02_ e oggi vorrei scrivere una tipologia di articolo inconsueto per Gamehag. Infatti vorrei proporvi i miei pensieri e desideri sulle novità che secondo me vorrebbe (o rivorrebbe) la comunity di Fortnite per la stagione XI.

Comincerei col dire che ho apprezzato (più della IX, ovviamente) la stagione X. Gioco già da un bel po’ e mi è piaciuto ritrovare vecchie skin nel pass battaglia. Tuttavia vorrei che la nuova stagione avesse qualche di più, qualcosa di Bello.

Temi

Nella stagione IX, il tema era futuristico, tutta l’ isola di Fortnite sembrava aver subito un notevole sviluppo tecnologico. Tuttavia a parer mio (e del 90% della comunity internazionale) non è stato il miglior aggiornamento di sempre, anzi. Nella stagione X invece sono tornate storiche location, seppur come zone di fenditura, come boschetto bisunto, in cui c’ era il “tema” tacos. Ovviamente ci aspettiamo un nuovo cambio di tema: a me piacerebbe trovare un tema storico, per esempio ogni location ha un periodo storico tutto suo, Egitto, Roma, Medioevo, ecc. o sportivo, simile a quello che ho detto prima, con ogni location che ha un suo sport, calcio, rugby, basket, ecc.

Ridateci Pinnacoli!

Quando aprii Fortnite il giorno del rilascio dell’ aggiornamento della stagione IX e non trovai Pinnacoli Pendenti, ma Neoinclinata, mi venne un colpo al cuore. Ragazzi, pinnacoli è sempre stato il simbolo di Fortnite, tra le località più longeve e di certo la più visitata. Credo che se anche voi giocate a Fortnite, concorderete che iln ritorno di pinnacoli sarebbe spettacolare.

Ridateci i veicoli

Se non abbiamo un overboard, l’ unico mezzo di locomozione sono le nostre lentissime gambe, ancora più lente nella tempesta! Hanno fatto anche bene a togliere mezzi inutili o troppo forti, come il carrello per il primo esempio e l’aereo come secondo, ma ora ci hanno lasciato letteralmente a piedi. I mezzi più utili che secondo me andrebbero rimessi sono il quad e il kart da golf, ma vista l’ attuale situazione, anche un nuovo mezzo sarebbe molto apprezzato.

Nuove entusiasmanti location

Quando tra sei giorni apriremo l’ undicesimo aggiornamento, vorremmo trovare una location che ci invogli ad andare subito a visitarla, come fu per Palmeto Paradisiaco, la pinnacoli del deserto. Diciamocelo, tutti pensiamo che ci siano location che non invogliano molto ad andarvi, come scalini scatenati, sola soletta lassù. Ci vuole quella nuova zona che fa concorrenza, magari dove trovare oggetti esclusivi.

Missioni

Io ho comprato il pass battaglia per la stagione X e, grazie alle missioni ad esso collegate, ho potuto guadagnare altri 950 V-Buck per la prossima stagione. Tuttavia mi sono accorto che chi non possedeva il pass, ha fatto molta più fatica, perché hanno tolto le missioni gratuite giornaliere e hanno privilegiato le missioni dei possessori del pass, lasciando briciole a chi non l’ ha potuto comprare. Consiglierei a Epic Games di reinserire nel gioco missioni che facciano andare avanti i giocatori che non acquistano il loro pass battaglia.

Bene ragazzi, questo è quanto. Io ci terrei che il mio articolo venisse apprezzato lo stesso nonostante la sua non convenzionalità, spero nei vostri voti. Grazie dell’ attenzione.