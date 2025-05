Come funziona fortnite salva il mondo

Fortnite salva il mondo è un gioco pve online in cui si può giocare in singolo o unirsi a un gruppo di massimo 4 giocatori, si può salire di livello e sbloccare man mano cose nuove.

Si possono ottenere armi di 5 rarita e di una potenza massima di 130

Oggi torniamo a parlare di Fortnite e in particolare della modalità Salva il Mondo, vera e propria modalità di Fortnite.Partiamo con il presupposto che Salva il Mondo non è semplicissimo da capire per i novellini soprattutto se non siete esperti di giochi dello stesso tipo, per questo oggi cercherò di creare una guida per farvi capire le cose più importanti da fare per iniziare al meglio.Salva il Mondo è diviso in 4 mondi, e ad ogni mondo servirà una potenza maggiore per sconfiggere mostri più resistenti, quindi non abbiate fretta di proseguire e cercate di salire di potenza.La potenza non è nient'altro che la vostra forza che riassume i danni che farete e la vita e scudo che avete a disposizione.Partiamo dall'inizio, prima di tutto vi serve un eroe che può essere di 4 categorie, Soldato, Ninja, Straniero e Costruttore e ognuno ha le sue varie specifiche.Per esperienza vi posso suggerire il Ninja in primis o eventualmente un Soldato, le 2 migliori classi per il fight.In supporto al nostro eroe potremo affiancare altri 2 eroi, sceglieteli con cura perchè ogni eroe può dare dei bonus Supporto o Tattico, quindi scegliete i vostri bonus migliori e inserite un eroe per lo slot supporto e uno per quello tattico.Una volta che abbiamo la nostra squadra di eroi dovremo scegliere 3 difensori, i difensori non sono nient'altro che aiutanti che una volta livellati ci daranno dei bonus utilissimi, dal danno aumentato, alla salute o allo scudo aumentati fino a velocità di movimento o recupero dello scudo.Quindi cercate tra i vostri difensori disponibili quelli con i migliori bonus ed inseriteli nella vostra squadra, facendo ovviamente attenzione al livello richiesto dai bonus, infatti un difensore darà un bonus ogni 5 livelli (liv 5-10-15...) in base alla sua rarità, quindi accertatevi di livellarlo quanto basta per sbloccare tutti i bonus.Passiamo ora a parlare del lato forse più complicato e lungo ma che da più bonus alla nostra potenza, la squadra superstiti.Infatti potremo avere dei superstiti pronti a fornirci dei bonus davvero buoni, quello che dovremo fare non è nient'altro che assegnare dei superstiti leader alle varie squadre in base al bonus richiesto (superstite leader medico sulla squadra soccorso che chiede il medico e cosi via) e poi aggiungere dei superstiti normali nella sua squadra cercando di far combaciare i vari bonus.Come possiamo far combaciare i bonus? E' molto semplice, potremo infatti notare che per esempio serviranno 3 superstiti con danno a distanza per avere il bonus, questo significa che mettendo nella stessa squadra 3 superstiti con danno a distanza avremo il bonus del 5% su ogni arma a distanza, stessa cosa con i danni delle abilità e cosi via. Da notare che ogni superstite ha anche una personalità (carattere) che se uguale a quello del leader da un ulteriore bonus.Quindi man mano che trovate nuovi superstiti cercate sempre di rivedere la vostra squadra superstiti per ottenere maggiore potenza.Infine ma non meno importante sono le abilità e la ricerca, molto semplici da intuire, infatti l'albero abilità si completare con i punti abilità ottenuti ogni qualvolta passeremo di livello exp mentre la ricerca si completerà con i punti ricerca ottenibili unicamente nel tempo, basterà quindi loggare e far passare il tempo per accumularli e spenderli nel ramo che più preferite.Concludiamo quindi dicendo che salire di potenza su Salva il Mondo non è impossible, basta seguire queste linee guida e ovviamente trovare poi le giuste armi!