Clash Royale è un videogioco di strategia in tempo reale dove i giocatori collezionano e potenziano carte da gioco, molte delle quali basate sui personaggi dell'universo di Clash of Clans.

Durante la battaglia i due sfidanti cercheranno di distruggere una o più torri dell'avversario per vincere la partita, evocando le truppe con le carte. In caso di vittoria si guadagneranno denaro e trofei (i quali sono fondamentali per avanzare tra le varie arene presenti nel gioco), inoltre quando possibile si ottiene un baule contenente carte, gemme e denaro. In caso di sconfitta si perde una piccola percentuale dei suddetti trofei. Se i due giocatori non distruggeranno, o risulterà distrutta la stessa quantità di torri, anche dopo i tempi supplementari, la partita risulterà in un pareggio e nessuno dei due verrà ricompensato con un baule e non ci sarà una perdita/guadagno di trofei e oro.

Le carte collezionabili sono 94 e il mazzo da gioco al momento della partita può essere composto da sole 8 di esse per volta. Si hanno a disposizione 3 slot per 3 mazzi diversi (dal livello 8 se ne ottengono altri 2), ma ovviamente può esserne utilizzato solo uno per volta.

L'oro è ottenibile aprendo bauli, vincendo battaglie, donando carte ai membri del proprio clan o acquistandolo tramite il negozio presente nell'app. Esso serve a migliorare le proprie carte per aumentarne le statistiche o per acquistare carte dallo shop.

Le gemme sono ottenibili dal baule omaggio e dal baule della corona, al completamento di alcune missioni, e tramite acquisto di esse in-app; sono utilizzate per velocizzare i progressi nel gioco.

Guerra tra clanOgni clan può scatenare una guerra con numero massimo di 50 partecipanti e un minimo di 10 partecipanti, prima dell'inizio della guerra il clan ha a disposizione un giorno per collezionare le carte con le quali andrà a crearsi il mazzo nel giorno della battaglia; ogni membro ha 3 battaglie disponibili durante il "giorno della collezione". Allo scadere delle 24 ore inizierà il "giorno della guerra" nel quale ogni giocatore affronterà un avversario casuale tra altri 4 clan. Ogni vittoria farà guadagnare 1 medaglia. Alla fine della guerra il clan con più vittorie, in base al posizionamento guadagnerà un quantitativo di trofei-clan, che similmente ai trofei dei giocatori individuale determineranno la lega di un clan.



Bauli Si possono ottenere nuove carte aprendo bauli vinti negli scontri. Ogni baule, in base alla rarità e/o al suo prezzo, garantisce delle ricompense diverse: più il baule è raro, più saranno le possibilità che al suo interno si trovi una grande quantità di carte rare, epiche o leggendarie. Carte Le carte sono classificate in base al loro grado di rarità all'interno del gioco. Sono presenti carte comuni, le più semplici da trovare nei bauli, carte rare, carte epiche e carte leggendarie, le più rare. Valuta Sono presenti due tipi di valuta: l'oro e le gemme.Arene Sono presenti 13 arene in totale, divise per numero di trofei di cui il giocatore dispone. Ogni arena aggiunge delle carte possibili da trovare nei bauli (ad eccezione dell'ultima) e varia di aspetto grafico. Al superamento dei 4000 trofei si entra nelle leghe, divise sempre in base al numero dei suddetti. Al termine di una stagione (della durata di un mese), ai giocatori con oltre 4000 trofei verranno sottratti la metà dei trofei sopra i 4000 (ad esempio chi a fine lega avrà un punteggio di 4450 trofei verrà riportato a 4225).