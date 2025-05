( 1 ratings)

Clash Royale, un gioco per chi è masochista

DA LEGGERE SOLO PER CHI NON CONOSCE QUESTO GIOCO E PER CHI VUOLE FARSI DEL MALE FISICO E MENTALE GIOCANDOCI, SE INVECE SIETE PERSONE NERVOSE EVITATE QUESTO GIOCO.Iniziamo col dire che qusto gioco è adatto per chi ha un forte controllo della propria rabbia,cosa che in pochi hanno. Il gamplay è molto semplice quanto divertente. Bisogna creare un mazzo con le carte disponibili in quel momento.Ci sono 6 torri, 3 tue e 3 dell'avversario,che bisogna distruggere entro il tempo limite,che è di 3 minuti(questo tempo diventa più lungo qualora ci sia una situazione di pareggio). Ad ogni torre abbattuta corrisponde una corona che servirà per il riempimento di determinati bauli.Ogni volta che si otterrà una vittoria si riceveranno delle coppe,che ti permetteranno di incontrare persone sempre più forti,e un baule randomico tra quelli ottenibili e ognuno ha un determinato tempo per essere sbloccato e aperto.Ogni baule ha una probabilità diversa di essere ottenuto e di poter dare carte di rarità diverse. Le carte ottenute dai bauli, se raggiunto il numero giusto delle suddette, potranno essere potenziate e quindi varie statistiche aumenteranno, come l'attacco.Essendoci una vasta sceta di carte utilizzabili, si possono creare svariati mazzi allo scopo di rendere il gioco molto più divertente incontrando persone e tattiche di gioco diverse tra di loro.Si inizia con un normalissimo tutorial,che spiega le basi (semplicissime da capire), dopodichè si entra nel gioco vero e proprio dove si può iniziare a combattere.Inizialmente può risultare divertente,ma il problema arriva non molto dopo l'aver cominciato a giocare, ovvero quando non si riesce più a vincere poichè si trovano quasi sempre gli stessi mazzi di carte contro. Qesto è derivato dalla mentalità delle persone che,non sapendo come vincere, finiscono col ricopiare tutti gli stessi mazzi rovinando del tutto l'esperienza di gioco. Più si sale di coppe e più questo diviene ricorrente e,ammeno che non si sappia affrontare ogni situazione con il minor numero di danni celebrali e rotture di ossa possibili,si finisce col perdere miserabilmente portando ad una furia omicida per chiunque osi rivolgere parola.In qesto gioco (guarda un po' che fortuna) c'è la possibilità di shoppare, quindi chi lo fa si ritrova nettamente in vantaggio contro coloro che non vogliono o non possono shoppare e l'unico modo per vincre risiende nell'abilità del giocatore.Inotre c'è una sezione apposita dedicata alle sfide/tornei, che vengono usati per guadagnare oro oppure vengono usati dagli sviluppatori per far provare in anticipo ai giocatori delle nuove carte che stanno inserendo all'interno del gioco.Infine si possono veddere tutte le novità che verranno inserite quali: carte nuove, bilanciamenti delle carte,arene nuove,nuove modalità di gioco,etc... In sintesi,se vuoi soffrire questo gioco fa per te,mentre se sei sano di mente evita di giocarci prima che sia troppo tardi.

(io mi sono impegnato un sacco a rimanere educato,serio e tranquillo durante la schrittura di questo articolo, apprezzate lo sforzo)