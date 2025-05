( 3 ratings)

Call of Duty Black Ops II ( il gioco che secondo me è stato e rimarrà per sempre uno dei migliori giochi di sempre)

In questa recensione esprimirò la mia opinione su questo fantastico gioco che mi ha accompagnato dal primo giorno di uscita di Black Ops II ad oggi.

Esprimirò la mia opinione sulla modalità campagna (senza spoiler), zombies e multigiocatore.

Dirò oltretutto dei pregi e dei difetti dei DLC inseriti e vi consiglierò ,se avete intenzione di comparli, quali secondo me sono i migliori. Call of Duty Black Ops II è un gioco che è uscito il 12 novembre 2012 (per xbox 360, ps3).

Questo gioco mi ha appassionato fin dal primo giorno di uscita per la sua originalità, sto parlando del passaggio tra cod come mw2 a cod più futuristici come appunto Black Ops II.

La prima modalità che giocai fù la campagna, che tutt'ora sto continuando a rigiocare, e la cosa che mi colpì di più fù il mantenimento della trama tra Cod Black Ops a Black Ops II senza stravolgimenti da parte della tecnologia avanzata.

La seconda modalità su cui spero tutti abbiamo nerdato è stato il multiplayer, anche questa modalità mi a colpito inizialmente, ma col susseguire del tempo diventava abbastanza noiosa perchè gli unici obbiettivi (sempre i soliti) erano semplicemente 2: sbloccare la mimetica dimante o raggiungere il maestro prestigio; Secondo me bastava soltanto mettere delle missioni giornaliere per non annoiarsi.

Poi arriva lei, la modalità per eccelenza, si sto propio parlando di lei, la modalità Zombie, dire che ci ho nerdato è dire poco, non ti stancava mai per quella difficolta non troppo alta ma neanche troppo bassa.

Un'altra meraviglia di questo gioco sono i 4 DLC inseriti in esso.

Il primo che uscì fù Revolution dove vennero implementate 4 mappe multiplayer (neanche troppo belle), la nuova modalità zombie Trasformato (una modalità davvero bella e rivoluzionaria) e infine la mappa zombies Die Rise (che io sinceramente ho giocato pochissimo).

Il secondo che uscì fù Uprising dove vennerò implementate altre 4 mappe multigiocatore (fantastiche soprattutto studio che è una remake di firing range "mappa di Black Ops") ma soprattutto la mapppa zombie MOB OF THE DEAD (mappa zombie ambientata ad alcatraz dove ho passato molto tempo e non mi stanco mai di giocarla).

Il terzo fù Vengeance dove vennerò implementate altre 4 mappe multiplayer ( che sconsiglio), la mappa zombie Buried ( fantastica mappa ambientata nel vecchio far west) e l'arma più forte della modalità zombie, la Ray-Gun Mark II --> questo DLC è uno dei migliori insieme ad Uprising ed Apocalypse.

Appunto il quarto e ultimo DLC fù Apocalypse uno dei migliori DLC dei mondo, vennero implementate altre 4 mappe multiplayer che come sempre non erano granchè, ma la grande sorpresa di questo DLC è la fomasa e storica mappa zombie Origins (mappa ambientat durante la guerra e con un Esteer Egg fantastico e che non ti stanchi mai di svolgere).

Riassumendo, i DLC che vi consiglio di prendere sono: Apocalyse, Vengeance e Uprising.

Spero che questa recensione vi sia piaciuta e che vi possa dare una mano nella scelta dei DLC migliori.

Ciao





P.S

so che ormai nessuno a intenzione di prendere un gioco così vecchio, ma io volevo esprimere la mia opinione su questo fantastico gioco.