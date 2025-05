( 16 ratings)

Clash Royale, un gioco morto!

Nel 2016 e nel 2017 tutti parlavano del famosissimo gioco della Supercell, Clash Royale, in questo articolo andrò a descrivervi il gioco e spiegarvi perché non se ne parla più. Sicuramente tutti quelli che stanno leggendo questo articolo si ricorderanno del gioco della Supercell e molto probabilmente adesso non l'avranno più nel loro smartphone, ma perchè? Perché un grande gioco che ha spopolato per più di un anno ora è stato dimenticato da tutti? Lo vedremo subito, ma prima, una descrizione del gioco per quei pochi che non l'hanno mai giocato.



Clash Royale:

Clash Royale è un gioco di strategia creato dall'azienda finlandese Supercell uscito inizialmente per iOS il 4 Gennaio del 2016 e poi successivamente il 16 Febbraio sempre nel 2016 per Android.



Come si gioca?

Partiamo col dire che Clash Royale è un gioco di strategia in tempo reale, ovvero in multiplayer, in cui un giocatore si scontra con un altro giocatore, quindi per giocare è necessario essere sotto wi-fi o avere abbastanza giga per non sclerare perché abbiamo perso per coolpa della nostra connessione.

Nel gioco abbiamo una grandissima varietà carte che possiamo trovare nei bauli (di cui parleremo più tardi), alcune di esse si ispirano molto a un altro gioco della Supercell, Clash Of Clans, e si dividono in:

.Comuni

.Rare

.Epiche

.Leggendarie

Ovviamente, a seconda del nome, le carte hanno tutte un diverso livell di rarità.

Tornando al duello, ogni sfidante avrà tre torri: due torri sono "attive" fin dall'inizio e ci aiuteranno a sconfiggere le truppe dell'avversario anche se infliggeranno danni minimi; abbiamo poi la torre del re che può essere attivata in due modi, o una delle due torri viene distrutta, oppure una truppa dell'avversario può attaccare la vostra torre de re, che di conseguenza si attiverà.



Bauli:

Parliamo ora dei bauli, che sono uno degli elementi fondamentali del gioco, infatti se non avessimo questi ultimi non avremmo carte, ma vediamo tutti i tipi di bauli dal più al meno comune:



Baule omaggio giornaliero.

Baule d'argento.

Baule della corona.

Baule d'oro.

Baule gigante.

Baule magico.

Baule super magico.

Baule epico.

Baule leggendario.

Baule del clan.

Baule costruibile.

Baule cangiante.

Baule fortunato.

Baule leggendario del re.



Valuta:

Abbiamo poi due tipi di valuta: l' oro, il più semplice da trovare, e le gemme, più difficili da trovare ma molto utili per sbloccare subito i bauli.





Perché non lo gioca più nessuno?

Ma arriviamo ora all'argomento dell'articolo: perché non lo gioca più nessuno?

Bhe... direi che la risposta è quasi ovvia: molto probabilmente il gioco aveva preso una grande spinta grazie anche a Clash of Clans, in cui c'era molta pubblicità del gioco in questione ma dopo un anno ormai si era perso il vero e proprio spirito di Clash Royale, a mio parere hanno aggiunto troppe cose che dopo un pò di tempo mi facevano perdere la voglia di giocare, infatti lo usavo solo la mattina: aprivo il gioco, riscattavo qualche baule o gemma, guardavo se c'era qualche offerta "allettante" e poi chiudevo l'applicazione.

Questo è il motivo, secondo me, del per cui Clash Royale è un gioco morto.



Voto personale: 7-



Se siete arrivati fin qui vi ringrazio per la lettura e spero di essere stato soddisfacente.

Vi consiglio di leggere anche altri miei articoli che vedo che vi stanno piacendo e questo mi fa molto piacere, a una prossima recensione!!