The sims 4 (Vampiri) per PC

Quanti come me adorano The Sims?

Ho deciso di fare un articolo su The Sims 4 poiché è il mio gioco preferito da sempre (per Pc). È un videogioco di simulazione dove è possibile creare persone, animali, elementi soprannaturali e costruire ville e palazzi da urlo! A cosa serve lavorare e far soldi quando possiamo avere tutto ciò che desideriamo su The sims? Scherzi a parte, il quarto capitolo di questa serie l’ho trovato davvero realistico rispetto ai precedenti, a partire dalle espressioni facciali. Certo gli sviluppatori potrebbero creare un tipo di linguaggio diverso per questi poveri simmini dato che quando parlano nessuno li capisce. Inoltre, c’è sempre il problema che se hanno una sedia davanti ai piedi non sanno più muoversi e imprecano ma comunque, per il resto, ci sono stati dei passi avanti!

Le prime novità di cui parlerò riguardano il CUS ovvero “crea un sim”. Adesso è possibile modificare tutti i tratti del corpo tramite freccetta del mouse, senza dover per forza scegliere delle cose di default come ad esempio naso, bocca, occhi ecc… Sono disponibili vari tatuaggi, tipi di voce e sono stati introdotti anche i "Tipi di Look", cioè dei look già fatti che il Sim può utilizzare direttamente (per chi si scoccia di scegliere i vestiti per ogni momento della giornata”.

Il gioco base offre tre mondi: Willow Creek, Oasis Spring e Newcrest. Tramite espansioni è poi possibile aggiungere nuovi mondi e nuovi quartieri, tutti a tema.

Nel nuovo capitolo sono state aggiunte 2 nuove modalità di costruzione: con la prima si potranno creare le stanze semplicemente allargandole ed accorciandole in un modo più veloce, mentre con la seconda potranno essere posizionate delle stanze già arredate chiamate “progetti”, quelli più costosi ovviamente sono quelli più belli! Gli oggetti della modalità compra sono più dettagliati e rifiniti, sempre più vicini alla realtà, ma la pecca principale di The sims 4 è che ora non possiamo più modificare i vari colori (né dei mobili e né del sim stesso). Con The sims 3 era possibile fare divani a pois, mura con striature, capelli con i colori più strani. Adesso, invece, dobbiamo adattarci agli stili predefiniti che gli sviluppatori hanno scelto per noi, per carità molto belli ma siamo comunque più limitati.

Per ora l’espansione più bella che è uscita, per me, è quella che riguarda i vampiri. I miglioramenti che si possono notare per primi sono quelli riguardanti il processo di trasformazione graduale in vampiro, già presente nel terzo capitolo ma ora caratterizzato dal manifestarsi di mutevoli sensazioni nel corpo del sim accompagnate da un’accoglienza nella comunità vampiresca da parte del saggio Vlad. Il famoso vampiro infatti, telefonerà spesso il sim per insegnargli le peculiarità e le esigenze dei figli della notte, una sorta di tutorial insomma. È stato definito un sistema gerarchico a ranghi in cui per accedere al rango successivo bisogna far pratica dei propri poteri, interagire con altri vampiri e documentarsi sulle loro origini. Salendo di rango, si acquisirà sempre più saggezza e si padroneggeranno meglio le arti vampiresche, di contro però il vampiro acquisirà anche delle debolezze. Insomma, non si può avere tutto neanche in un gioco.