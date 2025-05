Che tipo di gioco è Warframe? parte 1

I Tenno sono discendenti di una civiltà antica e mistica di guerrieri perduta dall'epoca Orokin sulla Terra. Conservato in cryopods (camere criostatiche) per secoli, i Tenno si sono risvegliati per una nuova guerra, combattendo e resistendo fazioni come gli unici portatori dei Warframes Orokin. Mentre i ricordi del Tenno sono sbiaditi nel tempo, la loro padronanza di armi, lame, ed eso-armature Warframe rimane invariata.

Notizie su Warframeè un videogioco free-to-play, che se volete puo anche essere in co-op, ambientato nel sistema solare. Warframe è stato sviluppato dacon il motore grafico di loro proprietàper. Al giocatore viene offerta la possibilità di impersonarsi in un Tenno, ovvero un potente e antico guerriero discendente dell'antica razza senziente che dominò il Sistema Solare, ed si è costretti a scegliere tra tre tipi di Warframe (io vi consiglio il primo ). Il Tenno che dopo essersi risvegliato dal criosonno si ritrova coinvolto in un combattimento contro i Grineer capitanati dal. E cosi ha inizio la prima missione che ha una funzione di tutolrial dove troveremo le prime tre armi e l', ovvero un veicolo spaziale usato dal Tenno per muoversi nella Mappa Stellare.In Warframe possiamo riconoscere cinque fazioni :Continua in parte 2