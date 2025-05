Campioni League of legends

Oggi srivo un articolo su ahri , la sua biografia e le sue rune.

Ahri , la volpe a nove code;

Ahri è una vastaya(la razza vastaya↓)



(Le origini dei vastaya risalgono a un gruppo di uomini, rifugiatisi in un angolo nascosto di Ionia per fuggire alla Grande Guerra del Vuoto. Queste creature spirituali, note come Vastayashai'rei, accolsero i rifugiati umani, dando vita alla stirpe che il popolo di Runeterra chiama vastaya, termine usato per classificare varie creature chimeriche. Alcuni vivono migliaia di anni, mentre altri affermano di essere immortali.)







Ahri è dotata di un profondo legame con il potere latente di Runeterra, in grado di plasmare la magia in sfere di energia pura. Si diverte a giocare con la sua preda,manipolandone le emozioni per poi divorarne l'essenza. Si unì a delle volpi delle nevi che davano la caccia alla loro colazione, e presto venne adottata dal branco. Ahri incontrò gli umani per la prima volta quando un gruppo di soldati stranieri si accampò vicino alla tana.I loro comportamenti sembravano strani ad Ahri che, curiosa, li osservava da lontano.Quando il cacciatore venne ferito da una freccia, Ahri percepì la sua vita che lo abbandonava. Capì che poteva spingere le sue emozioni tra la paura e la gioia, e lo incantò con le visioni di un campo assolato, mentre moriva. Colta dall'euforia per aver assorbito la vita del cacciatore, Ahri si sentiva più viva che mai e iniziò a viaggiare per Ionia in cerca di nuove vittime.Si divertiva a giocare con la sua preda, manipolandone le emozioni per poi divorarne l'essenza. Scoprì emozioni e cuori spezzati, venne a conoscenza dei massacri degli abitanti di Ionia per mano degli invasori noxiani. Ahri rimase sorpresa quando i ricordi la portarono a scoprire il racconto di un demone volpe. Nell'assorbire essenze, iniziava sempre più a identificarsi con le sue vittime, e si sentì in colpa per aver messo fine a così tante vite.Iniziò a temere che le leggende fossero vere e che non fosse altro che un mostro crudele.Quando passava troppo tempo senza cibarsi, sentiva che il suo potere iniziava a svanire e non poteva fare a meno di sfamarsi. Ahri mise alla prova il suo autocontrollo, consumando delle piccole quantità di essenze vitali, sufficienti ad assorbire qualche ricordo, senza uccidere. Tormentata dal suo errore e incapace di perdonarsi, Ahri provò un grande dolore che la spinse a riconsiderare la sua intera esistenza.Si ritirò nelle caverne della foresta, isolandosi nella speranza di controllare i suoi desideri implacabili. Riemerse anni dopo, determinata a vivere ogni aspetto della vita con i suoi occhi. Di tanto in tanto cadeva in tentazione, ma sempre riuscendo a non consumare intere vite.Lane e rune:La lane in cui è più utilizzata è la mid lane, ma non sorprendetevi se la vedete giocata anche in botlane al posto di un qualunqueLa skin di Ahri "Ahri volpe di fuoco" in inglese "Firefox Ahri" è ispirata appunto al browser Firefox che credo tutti conosciamoNon capisco se tutte le immagini caricano, nel caso non lo facessero scrivetemelo in un commento