Campioni League of legends

Scrivo di alcuni campioni della landa con alcune curiosità spero vengano approvati :D, oggi inizio con Aatrox!

Questa è la storia della Lama Darkin↓





Aatrox è un combattente , viene giocato in corsia superiore , in corsia centrale e in giungla, è spesso giocato in competitivo per la sua capacità di cambiare ruolo. Aatrox no è un campione facile da utilizzare ma con della pratica puoi riuscire a giocarlo al meglio. Data la sua efficienza in metà delle posizioni giocabili Aatrox è stato nerfato molto nelle ultime patch, anche eliminando una delle sue meccaniche principali (la resurrezione).Queste sono le rune di Aatrox che vincono di più ↓Anticamente, molto prima che le sabbie del deserto inghiottissero l'impero, un possente campione di Shurima fu posto innanzi al Disco solare per divenire l'araldo di un ideale celeste, ormai oggi dimenticato. Shurima aveva trionfato, ma in questa vittoria tutti avevano perso qualcosa... perfino il nobile Aatrox. Senza un re da difendere, e senza la minaccia del Vuoto a metterli alla prova, Aatrox e i Figli del sole iniziarono a combattere tra loro, e questo sfociò in una guerra per le rovine del loro mondo. Si dice che l'Incarnazione del Crepuscolo diede ai mortali la conoscenza necessaria a intrappolare i darkin, e che la rinata Incarnazione della Guerra li unì nella lotta.Sprezzante di ogni nemico, Aatrox e i suoi eserciti erano pronti, e capì solo troppo tardi di essere stato ingannato. Una forza più potente di diecimila soli morti lo risucchiò nella spada che aveva portato con sé in innumerevoli battaglie, legando per sempre ad essa la sua essenza immortale. Per secoli lottò contro questa infernale prigionia... finché qualche ignoto mortale fu così stolto da provare a brandire nuovamente la spada. Sebbene in vita avesse una padronanza limitata di questo tipo di magia, imparò a prendere il controllo di un mortale nell'arco di un respiro, e in battaglia scoprì di poter banchettare con le sue vittime per diventare ancora più grande e forte.Furioso per questa ingiustizia, trovò una soluzione che poteva nascere solo dalla disperazione di un prigioniero. Se non poteva distruggere la spada né liberarsi, allora avrebbe abbracciato l'oblio.Una curiosità che forse non tutti sanno è che mentre sei in partita giocando Aatrox puoi cambiare il suo stile di camminata premendo Ctrl+5!