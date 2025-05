Il nuovo titolo della infinity ward è ancora una volta uno sparatutto, ma non uno qualunque ma bensì Call of Duty : Modern Warfare.

Esso è disponibile per le maggiori piattaforme (PS4; XBOX ONE; PC).

Fa parte del quarto capitolo della saga Modern Warfare.

Call of duty : Modern Warfare è un gioco sparatutto in prima persona pubblicato il 25 Ottobre 2019 e sviluppato dalla "Infinity Ward".

Il titolo ha una campagna ben strutturata e che ci riporta nei call of duty del passato riscontrando la presenza di alcune leggende della saga come il capitano price o un certo "ALEX" che dalle caratteristiche ricorda il buon "GHOST".

La campagna inizierà nei panni di un agente della CIA che insieme alla milizia cerca di far mantenere la calma in Urzikstan (zona non tranquilla data la conquista dei russi da parte del comandante Barkov e in più i terroristi di Al - Qatala).

I terroristi di Al - Qatala saranno protagonisti di una serie di eventi come l'esplosione di una bomba nel centro di Piccadilly (Londra).

Dopo una campagna di circa 8 ore, si capisce che uscirà il continuo di questo capitolo dalla frase che dice il capitano: egli vuole creare una task force composta da altre leggende della saga Call of Duty : Modern Warfare ovvero "Soap" e "Simon Riley" (GHOST)

Dopo la campagna piena di emozioni e avvincente, ci si può ambientare nell' ambito del multiplayer o nelle operazioni CO-OP.

(non è presente la modalità battle royale nel titolo)

Modalità Multigiocatore anche essa ben strutturata per la vastissima varietà di sfide per la personalizzazione delle armi (come ad esempio le mimetiche, gli orologi che verranno rilasciati in futuro e i grilletti); molte modalità, anche nuove come la modalità "notturna" (immersione totale nel gioco senza HUD e completamente al buio muniti di visore termico) e il ritorno della guerra terrestre.

Ci saranno molti aggiornamenti da parte di infinity ward che vuole tenere al top questo gioco con l'aggiunta continua di mappe (si sta parlando in questo periodo di una trentina di mappe che verranno aggiunte) e modalità.

Le mimetiche più difficili da ottenere saranno come sempre la mimetica oro (ottenibile svolgendo al termine tutte le sfide delle altre mimetiche come i colpi alla testa o le uccisioni a distanza ad esempio) la mimetica diamante ottenendo la mimetica oro per tutte le armi di un gruppo (ad esempio ottenendo la mimetica oro per tutti i fucili d' assalto ci darà la mimetica diamante per tutti i fucili d' assalto) e una sorta di dark matter (non si sa ancora come sarà sbloccabile). In più verrà aggiunto un PASS che ci darà ricompense oltre alle sfide che ci propone il gioco.

Rimane la modalità CO-OP che si distingue in sopravvivenze (insieme ad altre persone online si dovrà resistere a ondate di nemici sempre più forti. I giocatori si dovranno armare da delle casse di rifornimento che avranno un costo. I soldi sono ottenibili uccidendo i bot nemici.)

E infine le operazioni speciali che ci coinvolge insieme ad altre persone online nel fare missioni specifiche.

