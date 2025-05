Uno sviluppatore cinese

Activision si è rivolto a TiMi Studios, con sede a Shenzhen, in Cina, per realizzare il gioco. TiMi è stata fondata nel 2008 e ha già ottenuto successi come Honor of Kings, QQ Speed, CrossFire: Legends e Arena of Valor.





Call of Duty: Mobile debutta come gioco free-to-play su Android e iOS

Activision e Tencent hanno annunciato oggi che Call Of Duty: Mobile è ora disponibile in tutti i paesi e le regioni in cui sono supportati Google Play e App Store, ad eccezione della Cina continentale, del Vietnam e del Belgio.

Il titolo è una grande scommessa di Activision Blizzard (la società madre per ogni editore di giochi) che quest'anno può raddoppiare i ricavi per il franchise, sia con questo gioco mobile che con Call of Duty: Modern Warfare (quest'ultimo sulle console e PC) il lancio questo autunno. Il suo sviluppatore è TiMi Studios (una casa Tencent) e Activision lo sta pubblicando.

Principali personaggi e i DLC

I personaggi principali includono Ghost, il membro mascherato di Task Force 141 che appare per la prima volta in Call of Duty: Modern Warfare 2; Captain Price, il protagonista baffuto di Call of Duty 4: Modern Warfare; e (in arrivo) Soap, il membro controllato dalla squadra di Price in Call of Duty 4: Modern Warfare.

Dopo il lancio, i contenuti gratuiti per Call of Duty: Mobile assumeranno la forma di nuovi aggiornamenti stagionali, modalità di gioco, equipaggiamento e oggetti di personalizzazione e molto altro. Il primo evento della community globale, "Lighting up the World", è una celebrazione del lancio di Call of Duty: Mobile. Man mano che più persone giocano, verranno sbloccate più ricompense, tra cui nuove mimetiche per una varietà di oggetti in gioco.

Call of Duty: Mobile, Le Modalità

Call of Duty: Mobile include modalità multiplayer competitive oltre a una nuovissima esperienza battle royale, comprese le classiche location di Call of Duty che includono veicoli terrestri, marittimi e aerei. I veicoli includono un ATV, un elicottero e un motoscafo. Le armi includono molteplici opzioni di caricamento, allegati, granate letali e tattiche, vantaggi, mimetizzazioni e altro. I segnapunti includono UAV, Hunter Killer Drone, Counter UAV, Sentry Gun, SAM Turret, Stealth Chopper e altro. I giocatori possono combattere in modalità come Team Deathmatch, Domination, Frontline e Search & Destroy. Le mappe includono Nuketown, Crash, Hijacked e altro. I giocatori possono avanzare attraverso la scala multiplayer o la scala battle royale. La mappa battle royale include posizioni da tutta Black Ops e Modern Warfare, tra cui Poligono di tiro, Crash, Standoff, Spedizione, Killhouse, Invaso, Nuketown, Lancio, Conto alla rovescia, Proprietà e molto altro.

Prestazioni del gioco

Ho giocato una demo del gioco e sembra buono. La grafica è nitida, il gameplay è veloce e i controlli non sono così difficili da usare. Questo è piuttosto raro per uno sparatutto mobile, in quanto è abbastanza facile confondere i controlli. Inoltre si può usare anche un controller PS4 o Xbox per migliorare l'esperienza di gioco