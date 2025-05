Call of Duty Mobile: deve essere miglioramento?

Call of Duty Mobile: ha bisogno di un miglioramento?

Questa è la domanda che mi sono posto e in questo articolo vi parlerò di cosa ne penso io!

Call of Duty

Come prima cosa volevo introdurre il gioco! Call of Duty è un videogioco spara-tutto pubblicato da Activision Blizzard e sviluppato da diverse aziende produttrici di videogiochi! Poche settimane fa è uscito Call of Duty Mobile e adesso conta più di 35 milioni di download in tutto il mondo!

Pass Battaglia

Prima di passare allo stile di gioco volevo dire qualcosa sul Pass Battaglia! Credo che il prezzo per il pass battaglia premium e le sue ricompense siano giuste, ma mi deludono assai invece le ricompense di quello gratuito! Non dico che servano skin o armi da urlo, ma sarebbe bello poter ricevere magari 50/100 Crediti Premium completando tutte le sfide, visto che l'unico modo per guadagnarli ora sia solo con i soldi veri!

Sistema di controllo

Personalmente trovo molto complicato giocare da telefono con tutti quei tasti, per combattere questo problema il team di sviluppo di Call of Duty ha cercato di risolverlo creando due tipi di modalità di controllo tasti, anche se per me è ancora un problema!

Modalità semplice: nella modalità semplice, invece di avere un pulsante fuoco, è il gioco che spara per te in automatico quando è presente un nemico nel vostro mirino. Questo funzione potrebbe sembrare un enorme vantaggio ma in realtà non è proprio così, certo, è molto più semplice muoversi o guardare in altri punti più rapidamente ma il problema è che la mira è molto scarsa, su una decina di colpi il nemico verrà colpito solamente da 3 o 4 anche se è precisamente nel vostro mirino.

Modalità avanzata: nella modalità avanzata si può avere un'esperienza di gioco più piacevole, ma allo stesso tempo più difficile! Il gioco offre un enorme controllo sulla sensibilità del tuo personaggio e in questa modalità i tasti più utili sono completamente mobili e questo allevierà un po' la fatica ma è comunque molto difficile usare tutti i tasti senza guardare l'HUD.

Battle Royale

La mappa presenta una grande varietà di territori da esplorare e con la stessa quantità di loot fra loro, questo potrebbe essere un problema, infatti i giocatori si disperdono in tutta la mappa in modo quasi omogeneo, il quale rende tutto troppo semplice all'inizio della partita! Credo sia il caso di migliorare la possibilità di attaccarsi alle zip-line visto che bisogna essere precisamente sotto di esse per aggrapparsi!

MultiPlayer

Credo che le modalità presente nel multiplayer siano molto belle, soprattutto "deathmatch" e "cerca e distruggi", non ho molto da dire, credo solamente che uno dei pochi problemi sia il drone o il missile! Sono troppo forti ed è praticamente impossibile restare vivi!

Problema Partite

Il più grande problema del multiplayer è l'enorme quantità di giocatori scarsi e di bot programmati male! È molto semplice vincere, soprattutto in BattleRoyale, ho una percentuale di vittoria pari al 70%, e confrontandomi con altre persone, non è neanche alto!