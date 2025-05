Call Of Duty. La prima avventura della saga

Oramai, di questi tempi, tutti conoscono la famosissima saga di Call of Duty, la serie di videogiochi plurimpremiata dell'Activision & Infinity Ward. Ma, sembrano tutti ignorare il primo capitolo del franchise: Call Of Duty. Si, è questo il nome del gioco da cui è iniziato tutto, e oggi ne parleremo in questo articolo scritto da me!

Il 29 ottobre 2003 esce il primo Call of Duty, un videogioco sparatutto in prima persona con meccaniche e stile di gioco molto nuovo ai tempi.Esce per la prima volta sulla piattaforma windows, poi, nel 2009, sulle console Xbox 360 e Playstation 3 in versione HD (Call of Duty classic)Il gioco è ambientato nella, un periodo molto buio della nostra storia. Si possono avere 3 opzioni di gameplay: puoi scegliere fra giocare nei panni di un soldato americano, russo o inglese. COD è stato il primo gioco sparatutto dei suoi tempi a inserire molti BOT soldati in ogni missione, per dare un senso di "realismo".-LA CAMPAGNA AMERICANA:La campagna americana inizia con un soldato di nome Martin, e, ovviamente, si inizia con un tutorial a "percorso a ostacoli" per prepararsi poi alle missioni future (nella campagna americana ci sono un totale di 8 missioni). La prima missione è ambientata nel 1944, con l'invasione di Normandia. Niente spoiler! ;D-LA CAMPAGNA INGLESELa campagna inglese inizia con il Sergente Evans e un unità di soldati britannici, impegnati con l'operazione Tonga(Nella campagna inglese sono presenti 6 missioni).Questa missione è ambientata dopo la mezzanotte del 6 giugno 1944, sul ponte di Pegasus, dove gli inglesi dovranno attaccare e difendersi dalle forze tedesche. (nella campagna inglese e nella campagna di call of duty 2 è anche presente il mitico Capitano Price, uno dei protagonisti di COD: Modern warfare 1,2,3 ;D )-LA CAMPAGNA SOVIETICALa prima missione della campagna sovietica (sono presenti in tutto 10 missioni nella campagna sovietica) si svolge durante lanel 1942,con un soldato Alexey disarmato e in cerca di riparo e di armi. L'obiettivo della missione dei sovietici questa volta e di entrare e conquistare la piazza rossa. Anche questa volta, niente spoiler ;DNei primi COD le mappe del multiplayer erano semplicementee non c'erano le principali feature che ci sono adesso come:-Killstreaks (ovvero degli attacchi che puoi attivare dopo aver fatto un certo numero di kill di fila senza morire)-Non c'erano molte armi-Semplicemente il gameplay era molto semplice e bello :DNel 2019, il gioco è considerato un(ovvero un software abbandonato dai creatori), ma, grazie all'aiuto di questa stupenda community, abbiamo a disposizione dei server per giocare al gioco nel 2019!! Lo so, è fantastico.Bhe, che dire, un gioco fantastico! Molto semplice ma anche molto bello, e per chi abbia avuto l'esperienza di giocare a questo capolavoro appena uscito, fortunati voi!! Io non ero nemmeno nato quando il gioco uscì, Pensate un pò!Comunque, se l'articolo vi è piaciuto lasciate un commento positivo, (oppure negativo, se non vi è piaciuto) e lasciate 5 stelle. Ciao!!By lexyp