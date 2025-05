( 2 ratings)

Call of Duty: Black Ops III - NON UN NORMALE SPARATUTTO

Una recensione abbastanza accurato dell'acclamato sparatutto Call of Duty: Black Ops III Call of Duty Black ops III esce ufficialmente nel 2015 firmato da Activision e Treyarch come ogni black ops che si rispetti. Il gioco va principalmente a rimarcare le caratteristiche del secondo capitolo della saga.

Ulteriormente al primo ed al secondo capitolo è stata implementata una nuova modalità oltre alle classiche: campagna, multigiocatore e zombi. La modalità in questione è BONUS, essa comprende diversi minigiochi davvero belli da giocare con gli amici come un platform sparatutto in coop contro gli zombi ecc.



La storia della campagna non è collegata a quella del secondo capitolo bensì ha una storia a sè. Infatti il nostro protagonista sarà un militare il cui nome rimane nascosto che dopo una missione di salvataggio viene gravemente ferito da dei robot, e quindi le sue parti del corpo vengono sostituite a parti cibernetiche con un chip che gli permette di comunicare con le macchine, purtroppo qualcuno proverà ad hackerare questo sistema informatico lasciando il nostro protagonista in balia dell' hacker.



La modalità Multigiocatore dopo Call of Duty Advanced Warfare ha subito una netta modifica grazie al jetpack in dotazione a tutti i giocatori, saremo capaci di eseguire dei salti e delle scivolate potenziate. Sono stati introdotti gli specialisti, i quali avranno ognuno una sua abilità diversa dalle altre. Il sistema di rank rimane invariato mentre viene modificato il sistema di acquisizione delle armi, infatti viene introdotto il mercante d'armi, il quale grazie a dei punti ottenibili giocando le partite ci farà aprire dei bauli rari o comuni dove troveremo armi speciali, mimetiche per le armi, ed anche personalizzazioni per i nostri specialisti.



La modalità zombi ha subito una modifica in quanto ci sarà di base una sola modalità "Shadows of Evil". Le altre mappe sono acquistabili tramite DLC. Vengono introdotte le Bubblegum le quali oltre alle bibite ci permetterano di sfruttare delle abilità pazzesche come l'immunità per una decina di secondi dagli zombi. Per quanto riguarda i protagonisti di Shadow of Evil saranno 4, la loro storia non è approfondita molto ma sappiamo che essi sono: un detective, un mago, un pugile ed una prostituta.



Graficamente il gioco dal suo precedente capitolo ha avuto un netto miglioramento, sia per il dettaglio sia per le mappe di gioco che saranno parecchio più dispersive e meglio fatte.

In sostanza consiglio questo gioco per gli amanti degli sparatutto.