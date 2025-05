( 4 ratings)

Assassino o assassinato? - Dead by Daylight

Una premessa? scontatissima, illustrerò brevemento questo gioco che adoro a dir poco nonostante la sua "semplicità", e forse proprio questo è uno dei suoi punti forti. Scegliete il vostro destino, preferite sfuggire ad un killer spietato o esserlo voi stessi? Dead by Daylight, un gioco horror da non perdersi, personalmente cosniglio a tutti di provarlo almeno una volta. in questo gioco è possibile assumere due ruoli differenti, a discrezione del giocatore. killer o sopravvissuto. Chi veste i panni del killer avrà lo scopo, per l'appunto, di uccidere tutti i sopravvissuti, che in una partita saranno quattro. Esistono diversi killer all'interno di questo gioco, alcuni completamente gratuiti e altri acquistabili tramite DLC, a pochi euro. Tutti i killer posseggono un'arma "base", con la quale devono colpire i sopravvissuti per atterrarli, e saranno necessari due colpi per far si che questo accada, a parte casi eccezzionali, quali abilità del killer, di cui vi parlerò ora.

Oltre al sopraccitato "attacco base" ogni killer possiede una diversa abilità, chi ha l'abilità di eseguire un colpo caricato che mette al tappeto il sopravvissuto senza bisogno di ricolpirlo nuovamente, chi può fare uno scatto e muoversi più velocemente, per fare alcuni esempi. Una volta che il killer sarà riuscito ad atterrare un sopravvissuto, egli dovrà portarlo ad un gancio e appendervelo, lasciandolo in balia della morte. I sopravvissuti possono però cercare di sfuggire alla morte o grazie al supporto di uno dei loro compagni, che può tirarli giù dal gancio, o tentando la fortuna cercando di libersarsi autonomamente dal gancio, con scarse probabilità di successo.

Il killer, inoltre, è avvantaggiato nel momento in cui ferisce un sopravvissuto, poichè quest'ultimo emetterà dei gemiti di dolore e lascerà a terra tracce di sangue, che si dissolveranno dopo qualche secondo dal suo passaggio in una certa zona. Se il sopravvissuto riesce a far perdere le sue tracce sarà necessario che si curi o grazie all'aiuto di un compagno, o autonomamente utilizzando un kit medico, che è uno dei diversi oggetti che ogni sopravvisuto può equipaggiarsi prima dell'inizio della partita, o anche durante la partita se ha la fortuna di trovare delle casse contenenti uno di questi oggetti lungo la mappa.

Lo scopo dei sopravvisuti è, invece, quello di aggiustare cinque generatori sparsi lungo la mappa di gioco allo scopo di sbloccare le uscite e vincere così la partita.

Per aggiustare i generatori i giocatori dovranno svolgere dei piccoli test di abilità, che se falliti verrà emesso un suono dal generatore in questione rivelando al killer la vostra posizione e mettendo a rischio la vostra vita.

Durante la partita sarà possibile, inoltre, sabotare i ganci del killer, per mezzo di un altro degli oggetti presenti all'interno del gioco, ovvero la cassetta degli attrezzi. Questa vi permetterà, inoltre, di aggiustare più rapidamente i generatori.

Potrete inoltre trovare dei totem durante la partita, che possono essere distrutti. Se uno di questi totem è avvolto da fiamme, rompendo quest'ultimo romperete la maledizione del killer, che influisce sulla riuscita del test di abilità per quanto riguarda la riparazione dei generatori, svantaggiando così i sopravvissuti. Consiglio di cercarlo e distruggerlo il prima possibile nel caso fosse presente questa maledizione.

E questo è quanto, personalmente trovo questo gioco molto coinvolgente, prende molto, e se vi piacerà ci spenderete molto tempo.

Ora non vi resta che prendere queste informazione e decidere: diventerete un killer o un sopravvissuto?