Call of duty 4: Modern Warfare. Un capolavoro senza tempo

Call of duty 4: Modern Warfare è uno dei più bei giochi a cui abbia mai giocato, lo consiglio ad ogni fan ed anche a chi non ha mai giocato a giochi simili.

Call of duty 4: Modern Warfare è il primo capitolo della saga Modern Warfare (abbreviato MW), è stato sviluppato dalla Activision e dalla Infinity Ward, è uscito nel 2007 ed è stato un successo. All'E3 ha vinto oltre 40 premi tra cui: Miglior gioco dell'evento; Migliore gioco d'azione; Migliore FPS e migliore grafica. Modern Warfare ha rappresentato una svolta per il mondo video ludico impostando un nuovo livello base non solo per i giochi FPS ma anche per tutti gli altri tipi di giochi.

In Call of duty 4 Modern Warfare sono presenti 3 modalità principali: Storia; Multigiocatore; Arcade.

Nella modalità Storia sono presenti quattro tipi di difficoltà recluta, per chi non ha mai giocato a giochi in prima persona, soldato, per giocatori non molto esperti, esperto, per chi è esperto nei giochi in prima persona, e veterano, solo per giocatori che sono molto esperti nei giochi in prima persona. Inoltre è possibile rigiocare le missioni già fatte. impersoniamo Soap, una recluta della S.A.S. (un gruppo di militari inglesi), il nostro compito sarà quello di eliminare Maledì Al-Asad, un leader terrorista delle forze anti-americane in Medio Oriente, più avanti nella storia si scoprirà che Al-Asad era solo una pedina di Imram Zakaev, un leader russo ultra-nazionalista deciso a distruggere gli stati uniti. Nella prima missione della storia dopo l'addestramento, lo scopo sarà quello di prendere possesso di alcuni documenti all'interno di una nave mercantile.

La modalità multigiocatore è ben strutturata e può essere giocata o online, contro delle altre persone, oppure offline con degli amici in modalità schermo condiviso.

Nella modalità multigiocatore online è possibile modificare le classi in modo da giocare con l'arma che si preferisce, è anche possibile salire di livello e sbloccare nuove armi ad ogni nuovo livello ed inoltre è possibile personalizzare le armi tramite accessori (anche le armi presentano dei livelli) solo dopo aver fatto salire il livello dell'arma.

Nella modalità multigiocatore offline a differenza della modalità online non è possibile modificare le classi, salire di livello e far salire di livello le armi, questo è uno dei pochi lati negativi di questo gioco.

Nella modalità arcade è possibile rifare le missioni della Storia tuttavia in in questa modalità si hanno vite limitate, si guadagnano punti facendo uccisioni, effettuando più uccisioni consecutive vi faranno avere un bonus (inizialmente il bonus raddoppierà i punti delle uccisioni fatte successivamente, poi i punti verranno triplicati, poi quadruplicati, ecc). Quando si finirà una missione verranno contati i punti fatti con le uccisioni e verranno aggiunti dei punti a seconda della difficoltà della missione (recluta, soldato, esperto, veterano) e anche il numero di vite rimaste influirà sul punteggio finale.

Per concludere Call of duty 4: Modern Warfare è uno dei migliori giochi sviluppati dalla Activision e dalla Infinity Ward e non può mancare nella libreria di un vero fan di questo genere di giochi.

Ultimamente è uscita una versione rimasterizzata in HD di questo gioco.