Assassin's Creed II: Un gioco spettacolare

In questo articolo farò un piccolo riassunto di Assassin's Creed II ed alla fine del testo aggiungerò una mia opinione personale. Buona lettura.

Assassin's Creed II è un gioco creato dalla Ubisoft nel lontano 2009, rilasciato per Xbox 360, per PlayStation 3 e per PC. Assassin's Creed II è il 2° capitolo della serie nel quale ci vengono narrate le avventure di Desmond Miles, un discendente di Ezio Auditore da Firenze, un assassino.

Il gioco comincia con Desmond intrappolato nella Abstergo Industries, il ragazzo è l'ultimo di una serie di cavie, chiamate soggetti, usate dalla Abstergo per indagare sul passato degli assassini e per trovare i frutti dell'eden. Egli è rinchiuso in una stanza piena di strani segni lasciati dalla precedente cavia ovvero Soggetto 16, la sua vera identità in questo capitolo della saga non viene svelata ma verrà rivelata nei capitoli successivi. Un giorno Desmond riesce a scappare dalla Abstergo grazie ad una dottoressa, Lucy, che afferma di essere un'assassina, dopo essere arrivati ad un nascondiglio Desmond incontra Shaun e Rebecca, altri due assassini che dopo aver parlato con lui lo convincono a lottare contro i templari. Così Desmond entra nell'Animus e inizia a rivivere i ricordi di uno dei personaggi più iconici della saga: Ezio Auditore. Ezio è un ragazzo fiorentino facente parte della famiglia Auditore, le vicende si svolgono nel XV secolo. Fin da subito ci viene spiegata la rivalità tra la famiglia De Pazzi e quella Auditore, dopo alcuni giorni si scopre che i fratelli ed il padre di Ezio sono stati condannati a morte perché accusati di tradimento, Ezio per evitare che i suoi parenti venissero uccisi ingiustamente consegno a Uberto Alberti dei documenti che dimostravano l'innocenza di suo padre e dei suoi fratelli. Dopo aver consegnato i documenti Ezio andò dal padre ed egli disse al figlio che nel suo studio era presente un baule che conteneva una cappa, una lama celata, una spada ed una lettera. Così Ezio prese tutto il contenuto del baule ed il mattino successivo si diresse in piazza, Il padre di Ezio si difese citando i documenti ma Uberto Alberti negò e fece uccidere i parenti di Ezio. Ezio desideroso di vendetta inizia ad assassinare tutte le persone affiliate alla congiura De Pazzi e le persone con collegamenti ai Templari.

Nel gioco si potranno visitare alcune città del XV secolo: Venezia, Firenze, Parma, Monteriggioni e Roma. La grafica non è realistica ma per gli anni in cui è stato realizzato è straordinaria, anche il gameplay è ottimo e le movenze dei personaggi sono realistiche, l'unico problema sono i salti da un appiglio all'altro, spesso Ezio invece di aggrapparsi ad un appiglio salta verso l'altro lato, cadendo, spesso questo succede nello scalare le torri e questo problema comporta la morte assicurata del personaggio. Da non molto tempo è uscita una versione del gioco rimasterizzata e rielaborata in HD.

Questo gioco ha segnato il vero inizio della saga di Assassin's Creed grazie soprattutto alla sua storia intrigante ed alla idea originale dei programmatori.

Infine una mia opinione sul gioco, Assassin's Creed II è, a parer mio il più bel capitolo della saga ed ho apprezzato moltissimo il fatto che hanno narrato in parallelo la vita di Ezio e l'unione di Desmond agli assassini.

Per concludere, Assassin's Creed II, è un capolavoro che rimarrà per sempre nella mia mente, nessun gioco mi ha appassionato come questo.